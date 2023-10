Hellas Verona - Napoli 1-3 | Gol e highlights della 9° giornata di Serie A

Al Bentegodi una doppietta di Kvaratskhelia riporta l'entusiasmo in casa Napoli, in un tris inaugurato dal gol di Politano. Lazovic a segno per i gialloblù, ma non basta per pensare alla rimonta