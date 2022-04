Hellas Verona - Genoa 1-0 | Gol e highlights della 31° giornata di Serie A

Al Bentegodi i gialloblù si impongono sul Grifone grazie al gol in apertura di Giovanni Simeone, lesto nell'infilare Sirigu in allungo, che grazie al suo 16° centro diventa il secondo giocatore nella storia scaligera a superare quota 15 reti in un singolo campionato dopo Luca Toni