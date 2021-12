Hellas Verona - Empoli 3-4 | Gol e highlights dei sedicesimi di finale di Coppa Italia

I gialloblù vanno in svantaggio sul gol di La Mantia, ma pareggiano subito con Cancellieri. Nella ripresa un blackout di otto minuti costa caro alla squadra di Tudor, che subisce la doppietta di Mancuso e il sigillo di Bajrami. Nel finale riaprono la gara Ilic su punizione (deviata) e Ragusa, ma non basta per rimontare