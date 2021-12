Hellas Verona - Cagliari 0-0 | Gol e highlights della 15° giornata di Serie A

Pareggio a reti bianche al Bentegodi: i gialloblù spingono ma non concretizzano le occasioni per passare in vantaggio, i sardi difendono con attenzione e ripartono senza riuscire a colpire. Alla fine la gara infrasettimanale termina senza gol