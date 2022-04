Fabrizio Curcio: «Veneto tra le regioni che lavorano di più per aiutare gli ucraini»

Questa mattina, 6 aprile, il capo dipartimento della protezione civile nazionale Fabrizio Curcio è stato accompagnato dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia in una visita al centro di prima accoglienza per i profughi ucraini di Noale, in provincia di Venezia. Una visita che è stata anche l'occasione per fare il punto della situazione sull'emergenza Ucraina.

Prima della visita a Noale, Zaia e Curcio hanno incontrato i prefetti delle varie province, i rappresentanti delle associazioni di volontariato e tutti i soggetti coinvolti nella gestione dell'emergenza Ucraina in Veneto. «Abbiamo analizzato insieme le criticità», ha spiegato il presidente della Regione, che poi è passato alla lettura dei numeri: «I profughi ucraini registrati in Veneto ad oggi sono 11.459 ed abbiamo eseguito 21.207 tamponi a chi è arrivato dall'Ucraina. Quasi il 90% dei profughi ucraini in Veneto sono donne e ragazzi con meno di 14 anni. E sono 234 i minori non accompagnati. Pochi sono i profughi che abbiamo vaccinato, perché tutti dicono che si fermeranno pochi giorni. Non hanno progetti di vita in Veneto e non hanno dimenticato casa. Hanno tutti in programma di tornare. Nei centri di accoglienza regionali, come quelli di Noale e Isola della Scala, sono attualmente 218 gli ospiti. In più, 5.306 veneti hanno messo a disposizione 12.406 posti letto. E nel conto corrente della Regione attivato per l'emergenza Ucraina abbiamo raccolto finora 687mila euro. Stiamo quindi rispondendo ad una tragedia con tantissima cività e umanità».

E nel suo intervento, Fabrizio Curcio ha dichiarato: «La protezione civile non sta fornendo supporto solo nell'accoglienza ma mantiene anche una linea di aiuti diretti in Ucraina e il Veneto è stata una delle regioni che ha lavorato di più per portare aiuto. In totale i profughi scappati dall'Ucraina sono 4,2 milioni ed in larga parte sono accolti in Polonia e negli altri paesi confinanti. E tra i profughi c'è ancora una forma di attesa, perché vogliono capire come si evolverà la situazione nel loro paese per poi poter tornare. In questo momento i flussi in arrivo sono un po' calati, ma noi dobbiamo essere pronti ed attrezzati all'eventualità che invece gli arrivi aumentino. I profughi ucraini arrivati in Italia sono circa 85mila, ma più o meno il 10% di loro ha fatto solo tappa in Italia per poi ripartire verso altri paesi europei. La nostra accoglienza si basa su tre punti: l'aumento dell'ospitalità ordinaria gestita dalle prefetture, un'assistenza diffusa e un contributo di sostegno. Ed abbiamo anche creato un commissario ad hoc per i minori non accompagnati. La mia visita di oggi ha proprio lo scopo di capire se le misure che abbiamo attivato stanno andando nella direzione giusta e stanno rispondendo alle esigenze di chi sta scappando dalla guerra. E nella riunione di questa mattina sono emerse considerazioni positive su percorsi che dobbiamo sicuramente migliorare».