Ovest Veronese imbiancato, ma non è neve. È piovuta abbondante la grandine

La provincia di Verona è stata sorpresa questa mattina, 28 novembre, dopo le 11, da una violenta grandinata. Il fenomeno si è concentrato nell'Ovest Veronese, lambendo i territori gardesani di Peschiera, Lazise e Castelnuovo e arrivando fino in Valpolicella passando per Bussolengo (vedi video) e Pescantina. In Valpolicella, i comuni più colpiti sono stati quelli di Negrar, San Pietro in Cariano e Fumane, ma il raggio di azione della grandinata non è stato ampio e quindi alcune frazioni sono state risparmiate.

Il fenomeno atmosferico ha avuto una durata di circa una decina di minuti e i chicchi di grandine caduti dal cielo non erano più grandi del nocciolo di una ciliegia. Chicchi relativamente piccoli dunque, ma molto abbondanti, tanto imbiancare strade e tetti dando l'illusione di una nevicata. Neve che invece si è vista in Lessinia.