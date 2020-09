Chicchi grandi come noci e vento forte, nuova grandinata nel Veronese

Rapido ma intenso episodio di maltempo intorno alle 13 di oggi, 25 settembre. Una grandinata, anticipata da una forte pioggia ed accompagnata da raffiche di vento, si è abbattuta su alcuni territori della Valpolicella, ma anche a Bussolengo e a Sommacampagna.



(Grandine raccolta dalle reti che proteggono le coltivazioni)

Chicchi ghiacciati grandi come noci sono caduti dal cielo, ma per fortuna non si segnalano gravi danni a strutture pubbliche. Pochi gli interventi dei vigili del fuoco, che hanno dovuto rimuovere qualche ramo pericolante dalle parti di Negrar.