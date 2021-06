Torna la Giulietta&Romeo Half Marathon: «Verona! Ricomincia a correre»

Domenica 13 giugno è attesa la 14esima edizione della Giulietta&Romeo Half Marathon e della Avesani Monument Run 10 km, l'evento di livello internazionale organizzato da Gaac 2007 Veronamarathon Asd insieme al Comune di Verona e che gode del Patrocinio della Regione Veneto e dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, del Consorzio Zai, di Verona Mercato e di Amia.

Lo start è fissato allo Stadio alle 7.30 per la mezza maratona e alle 9 per la 10 km, con partenze ad intervalli di 10 minuti per garantire il rispetto delle misure anti-Covid.

Dal punto di vista sanitario, è previsto il massimo scrupolo: ad ogni partecipante verrà misurata la temperatura corporea e l'arrivo è allo Stadio anzichè in Piazza Bra per agevolare gli spostamenti dei partecipanti e il lavoro dei volontari.

La voglia di ripartite anche nella corsa è bene esplicitata nella t-shirt che gli atleti della Giulietta&Romeo Half Marathon troveranno in omaggio nel proprio pacco gara grazie allo sponsor tecnico Joma. Gialla come la luce del sole, sul fronte è raffigurato il logo dell’evento che comprende una morbida curva che abbraccia la città, sul retro un messaggio inequivocabile: «Verona! Ricomincia a correre».

La medaglia della competizione nasce invece dall’intesa con l’Accademia delle Belle Arti di Verona e dall'apposito concorso rivolto agli allievi designer. Delle sei opere selezionate, la sfida finale è stata vinta dall'Abbraccio di Erica Andrich, un oggetto frutto dell’interpretazione della leggenda della nascita di Verona.

La competizione verrà trasmessa in differita con una sintesi di 45 minuti da Rai Sport.

Una gara dal percorso misurato e certificato (21,097 km), insignita del Gold Label Fidal, massima onorificenza possibile e rientrante nei calendari internazionali dell'Aims e di World Athletics.

Un percorso rinnovato, da correre tutto d'un fiato in un giro unico, senza sovrapposizioni, e che promette di essere più veloce di quello classico grazie ad un numero minore di curve. Un percorso che parte dalla periferia e tocca due volte il centro storico, sia nei primi chilometri che nella seconda parte, ma nel contempo è veloce e respira sui Lungadige.

Le iscrizioni sono ancora aperte e il numero limite dei partecipanti è di 4.000 per la mezza maratona, 1.000 per la Avesani Monument Run 10 km competitiva e 1.000 per la non competitiva.

«Verona torna finalmente a correre - ha detto il sindaco Federico Sboarina - La mezza maratona di domenica prossima rappresenta la ripartenza dello sport, quello dei grandi eventi, che porta in città atleti da tutto il mondo ma anche tanti turisti. Nel giro di pochi giorni Verona ha ospitato la tappa del Giro d'Italia, ha visto tornare il pubblico in Arena per la grande riapertura con il concerto de Il Volo, ha accolto migliaia di bambini e famiglie allo Stadio grazie a Sport Expo. A tutto ciò si aggiunge il ritorno dei turisti, tutti segnali di un percorso ormai in discesa e che ci fa vedere la luce in fondo al tunnel della pandemia. Come sindaco non posso che essere orgoglioso di una città che con coraggio sta cercando di ripartire in ogni settore. Si tratta di traguardi per nulla scontati, frutto del lavoro iniziato nella più totale incertezza, quando tutto era chiuso e progettare era ancora più difficile. Siamo invece riusciti a farci trovare pronti agli appuntamenti più attesi, tra qui questa importante manifestazione sportiva che rappresenta un ulteriore tassello della ripresa economica di una città che ha sofferto tanto nei mesi scorsi e che ora, anche grazie a questi eventi, è pronta a risollevarsi».

«Dal punto di vista sportivo la gara di domenica sarà un evento di altissimo livello, con atleti internazionali pronti a sfidarsi per il podio nella nostra città - ha aggiunto l'assessore allo sport Filippo Rando - Sono certo che quelle che vivremo domenica saranno emozioni che conserveremo nel tempo, le abbiamo attese per più di un anno e la loro mancanza ci ha ricordato che nulla è scontato. Ci tengo a sottolineare il ruolo di tutti gli organizzatori e dei numerosi volontari che rendono possibile la Giulietta&Romeo Half Marathon e la Avesani Monument Run, si tratta di una manifestazione di grande impatto, per la cui organizzazione si sono spesi tutti in maniera significativa».

«L'anno scorso siamo stati fortunati perché siamo riusciti a far disputare la Giulietta&Romeo Half Marathon pochi giorni prima del lockdown nazionale - ha detto il presidente della Gaac 2007 Veronamarathon Asd Stefano Stanzial - Poi a novembre e dicembre abbiamo dovuto organizzare la Veronamarathon e la Christmas Run in modalità virtuale a distanza. Questo però non ci ha abbattuti, volevamo fortemente che questa mezza maratona si svolgesse, quindi con un po’ di ottimismo e credendoci fortemente l’abbiamo pensata e ideata. L’abbiamo iniziata a organizzare a fine gennaio, nella speranza che in giugno fosse terminata o quanto meno in forte diminuzione la situazione pandemica da Covid-19 e così è stato»