Crescono infezioni sessualmente trasmesse tra adolescenti, parte sensibilizzazione a scuola

Domani, 1 dicembre, è la Giornata Mondiale contro l'Aids e anche quest'anno l'unità operativa complessa delle dipendenze di Bussolengo e Legnago dell'Ulss 9 Scaligera, diretta dalla dottoressa Sabrina Migliozzi, propone alcune iniziative specifiche di sensibilizzazione sul tema dell'hiv e delle infezioni sessualmente trasmesse.

Grazie alle nuove terapie, oggi l'Aids è diventata una malattia con cui si può convivere e chi è ammalato può vivere più a lungo e meglio. Il Veneto è al sesto posto tra le regioni italiane per numero di persone positive al virus hiv e tra gli adolescenti si riscontra un aumento delle infezioni sessualmente trasmesse. Pertanto, è fondamentale non abbassare la guardia e dedicare a questo tema l’attenzione che merita, anche affrontandolo con gli studenti delle scuole superiori.

Per tale ragione, verranno attivate iniziative di informazione in collaborazione con gli istituti Marie Curie di Bussolengo e Garda, Carnacina di Bardolino e Valeggio, Stefani-Bentegodi di San Floriano, Villafranca e Isola della Scala, Bolisani di Isola della Scala e Villafranca, Anti di Villafranca, Medi di Villafranca, l'Engim di Villafranca e l'Enaip di Isola della Scala. Gli studenti verranno coinvolti con la lettura di alcuni comunicati di sensibilizzazione e la distribuzione delle spillette con il nastro rosso da appuntare sulla felpa o sullo zainetto per testimoniare l’importanza della prevenzione e dell’attenzione personale contro l'hiv. Il nastro rosso è infatti il simbolo internazionale della lotta contro l'Aids, un segno di solidarietà nei confronti delle persone sieropositive, un simbolo per ricordare l’importanza di tenere alta l’attenzione verso questa malattia.

Gli studenti della scuola Carnacina di Bardolino avranno inoltre a disposizione nelle classi un cartellone da compilare con frasi e aforismi che verrà fotografato e pubblicato sui social network ed hanno anche realizzato un video che riprende la cartellonistica predisposta per il 2022 e che verrà pubblicato sul sito della scuola.

Mentre a Legnago, gli studenti delle classi terze degli istituti Medici, Cotta, Enaip, Silva-Ricci e Giorgi, dopo la visione di un film sul tema dell'hiv, si collegheranno con il gruppo prevenzione del servizio dipendenze. La dottoressa Giorgia Be del reparto di malattie infettive dell'ospedale Mater Salutis approfondirà il tema e risponderà alle domande anonime degli studenti raccolte precedentemente dai docenti.

Infine, domani, verrà fatto un intervento di sensibilizzazione rivolto alla cittadinanza e ai dipendenti dell'ospedale Magalini di Villafranca.