«La salute nel movimento», la ginnastica per gli over 65 si sposta in tv

Dalla palestra alla tv. Il Comune di Verona porta la ginnastica direttamente nelle case dei cittadini. «La salute nel movimento» è il progetto comunale che ogni anno garantisce a centinaia di over 65 corsi di attività motoria e che quest'anno è costretto a trasformarsi per rispettare le limitazioni anti-Covid per lo sport in presenza.

Da domani, 2 febbraio, inizieranno le puntate in televisione. Dalle 8.30 alle 8.50, venti minuti insieme agli insegnanti di scienze motorie, pronti a spiegare come fare movimento all'interno delle mura domestiche, quali esercizi ripetere e come avere sempre a portata di mano attrezzature fai da te, dalle bottiglie dell’acqua agli asciugamani. Le puntate verranno trasmesse da Telenuovo per i primi tre mesi, tutti i martedì e giovedì mattina. Dopodichè, le lezioni di fitness proseguiranno per altre 10 settimane su Telearena. In questo modo tutti potranno seguire gratuitamente i corsi.

Il progetto «La salute nel movimento» è realizzato dall'assessorato al decentramento del Comune insieme al dipartimento di neuroscienze, biomedicina e movimento dell'università di Verona. Prima del Covid, erano 700 gli iscritti ai corsi bisettimanali, ai quali in questi giorni è stata inviata una lettera informativa sulla nuova proposta, oltre all’opuscolo con tutte le regole per restare in buona forma e seguire uno stile di vita sano.

«Siccome l'attività sportiva nelle palestre è sospesa e agli anziani è consigliato uscire solo lo stretto indispensabile, abbiamo pensato di portare la ginnastica direttamente e gratuitamente nelle case dei veronesi - ha detto il sindaco Federico Sboarina - Fare movimento è fondamentale, soprattutto dopo una certa età. È importante che i nostri anziani continuino a muoversi e, grazie a queste lezioni in tv, potranno imparare nuovi modi per farlo senza uscire di casa».

«Grazie alla sinergia con l'università e le emittenti locali è stato possibile rivedere questo progetto in versione televisiva - ha aggiunto l'assessore Marco Padovani - Un modo alternativo di tenersi in forma finché non sarà possibile tornare in palestra e alle attività abituali».

«I nostri insegnanti hanno riadattato le lezioni e i corsi in modo da rendere queste puntate di venti minuti il più efficaci possibile - ha concluso il direttore vicario del dipartimento universitario Federico Schena -. Mostreranno agli spettatori come è possibile fare attività fisica anche dentro casa con quello che ognuno di noi ha tra le mura domestiche. Uno stimolo per far sì che i cittadini si mantengano attivi, in maniera sistematica e continua. È questo che fa la differenza».