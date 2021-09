Per giocare e mangiare, divertenti ghiaccioli di cibo al Parco Natura Viva

Frutta, tarme, arachidi e cereali; l'estate non è ancora finita e l'aria di settembre permette ancora di stimolare l'ingegno di alcune specie di animali presenti al Parco Natura Vivia di Bussolengo. Per loro sono stati preparati dei ghiaccioli farciti di ottimo cibo e la sfida era quella di riuscire a raggiungere le prelibatezze intrappolate, ognuno con le armi a propria disposizione.

Una sfida vinta dal kea. Con la forza del becco, il pappagallo neozelandese più intelligente del mondo ha rotto le pareti del suo cubo e con le zampe ha tenuto ferme le carote per recuperarne solo la polpa più succulenta.

Un po' meno seriamente è stata affrontata la questione nel reparto dei tre tigrotti siberiani che, nonostante a meno di un anno e mezzo abbiano già le dimensioni di esemplari adulti, hanno trascorso il pomeriggio gettando nel laghetto i ghiaccioli per poi tuffarsi nell’acqua a recuperarli.

Diversa la narrazione per gli scimpanzé, dove l'approvvigionamento è anche una questione sociale: l'ultima nata del gruppo, generalmente protetta e assecondata dalla femmine più anziane, ha potuto approfittare del momento di distrazione degli altri per accaparrarsi un numero di ghiaccioli che faceva fatica a tenere tra le mani.

Menzione speciale per cercopitechi barbuti e tapiri: dalle immagini girate sembra si tratti delle uniche due specie che hanno leccato il loro ghiacciolo.