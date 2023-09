Frode al distributore, sequestrati 20mila litri di gasolio adulterati con kerosene

Con il coordinamento della procura della Repubblica scaligera, i finanzieri di Verona hanno sequestrato circa 20.000 litri di gasolio ad una società che gestisce vari distributori stradali operanti su tutto il territorio nazionale.

L'operazione è scattata dopo il prelevamento di un campione di gasolio che aveva presentato standard qualitativi non in linea con le norme di commercializzazione. Infatti, la legge prevede un punto di infiammabilità minimo per il carburante fissato a 55 gradi centigradi, mentre il gasolio prelevato per i controlli qualitativi presentava un valore di 46 gradi centigradi. E l'abbassamento del punto di infiammabilità era dovuto alla presenza di altri prodotti che, miscelati al gasolio, abbassavano la capacità di combustione del carburante venduto agli automobilisti.

Due, pertanto, le ipotesi penalmente perseguibili: la vendita di un prodotto non conforme a precise discipline di commercializzazione, che ha indotto il pubblico ministero ad ipotizzare la frode in commercio; e l'evasione delle accise conseguente all'aggiunta di kerosene, ovvero un prodotto soggetto ad un'accisa inferiore rispetto al gasolio.

I finanzieri, quindi, hanno apposto i sigilli alle pompe di erogazione e ai serbatoi contenenti il carburante irregolare, denunciando l’amministratore della società.

Al termine delle attività, come disposto dal gip di Verona e come previsto dalla legge, l’intero quantitativo del carburante sequestrato è stato assegnato ai vigili del fuoco di Verona per gli usi consentiti.