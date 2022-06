Gardaland, estate sotto le stelle. Si parte con la Notte Bianca, parco aperto fino all'1

La nuova stagione di Gardaland entra nel vivo con Night is Magic. A partire da sabato prossimo, 18 giugno, e fino a domenica 11 settembre, il parco prolungherà l'apertura fino alle 23 permettendo così ai visitatori di godere della magia di Gardaland anche di notte.

E sarà la Notte Bianca di sabato 18 giugno a dare il via alle notti magiche di Gardaland, con un'apertura ulteriormente prolungata fino all'1 di notte e con musica, attrazioni e show.

Piazza Jumanji, per l'occasione, si trasformerà in una suggestiva discoteca all’aperto grazie ad un’esclusiva collaborazione con Rtl 102.5 che avrà il compito di far scatenare gli ospiti sulle note delle hit dell’estate 2022. Sul palco, nelle vesti di conduttrice della serata, Paola Di Benedetto che guiderà i partecipanti nella lunga serata all’insegna del divertimento, della spensieratezza e della musica.

Si parte alle 19 con il primo dj set di Teo Mandrell. Il secondo dj set sarà alle 21.30 con dj Massimo Alberti e la voce di Lady Trisha. E poi tanti ospiti saliranno sul palco per soddisfare ogni gusto musicale: da Jerry Calà ad Alfa, fino ai Follya. E dalle 23 fino all'1 di notte La Discoteca Nazionale di Rtl 102.5 con Angelo Di Benedetto, Andrea De Sabato e dj Sautufau andrà in onda sullo sfondo dell’unica attrazione al mondo targata Jumanji.

Oltre alla nuovissima attrazione di Jumanji, Gardaland propone ai visitatori il nuovo filmato in 4D, uno speciale adattamento del film Aquaman, e i tanti gli show che arricchiscono le giornate nel parco, da Welcome to Gardaland a La soffitta di Prezzemolo. E per i piccoli imperdibile è il nuovo spettacolo "44 Gatti Circus Show" all'Arena 44 Gatti.

Sempre attivo, inoltre, il parco acquatico Legoland, all'interno di Gardaland, con scivoli colorati e milioni di mattoncini Lego. E ancora Miniland, il Lego River Adventure, il Beach Party con i suoi sette scivoli e il grande secchio che a sorpresa riversa una cascata d’acqua sui bambini e la Jungle Adventures con scivoli adatti a tutta la famiglia.

Infine, Gardaland è anche Sea Life Aquarium, l'acquario interamente tematizzato che ospita oltre 5.000 creature marine, Al suo interno si può compiere un percorso alla scoperta delle più affascinanti specie che popolano il nostro pianeta.

E da sempre impegnato nel trasmettere ai visitatori il rispetto dell’ambiente, l'acquario proporrà quest'anno nuove attività interattive per approfondire ulteriormente la conoscenza dei diversi ambienti e l’impatto dell’uomo sulla natura.