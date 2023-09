Furto in un locale di Piazza Bra, porta e finestra danneggiate e cassa svuotata

Il ladro, ripreso dalle telecamere di videosorveglianza, ha portato via 825 euro dalla cassa e un cellulare. E ha procurato danni per 300 euro

Furto nella notte di martedì scorso, 26 settembre, in un locale di Piazza Bra. Un ladro solitario, ripreso dalle telecamere di videosorveglianza interne al negozio, ha manomesso una finestra ed è entrato nell'Arena Pizzeria Kebab di Galleria Rivoli. Il malvivente ha portato via un cellulare ed i soldi contenuti nella cassa.

Il furto si è verificato tra l'1.30 e le 10.30 di martedì mattina. A scoprirlo e a denunciarlo è stato il titolare dell'attività, Ahmed Forhad, originario del Bangladesh ma residente a Verona da una ventina d'anni. Ahmed Forhad aveva chiuso l'Arena Pizzeria Kebab verso l'1.30 di martedì notte e intorno alle 10.30 è tornato per riaprire il locale, trovando però la finestra e la porta d'ingresso danneggiati.

Con il socio, Ahmed Forhad ha chiamato il 113 ed è rientrato nella sua attività insieme agli agenti della squadra Volanti. I poliziotti ed i proprietari del locale hanno constatato che la cassa era stata danneggiata e dall'interno erano stati portati via 825 euro. In più, il ladro aveva portato via anche un cellulare utilizzato per ricevere gli ordini.

Agli agenti, Ahmed Forhad ha anche fornito le immagini delle telecamere del locale che hanno registrato l'ingresso del ladro nel locale ed il furto. L'uomo aveva il volto travisato, ma sono state avviate le indagini per riconoscerlo e rintracciarlo.

«Oltre ai soldi rubati, il ladro ha procurato danni per 300 euro - ha commentato Ahmed Forhad - Noi lavoriamo onestamente per dare da mangiare alle nostre famiglie. Rispettiamo le regole e veniamo spesso controllati. I ladri, invece, girano indisturbati. Serve maggiore sicurezza. Noi chiudiamo tardi la notte ed anche noi, come gli altri, abbiamo paura a tornare a casa perché non sappiamo chi possiamo incontrare per strada».