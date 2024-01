Battuto sul fine vita, Zaia non fa il martire. «Faccio le cose in cui credo»

Dopo la votazione del consiglio regionale del Veneto che non ha dato il via libera alla proposta di legge sul fine vita, sono stati identificati due sconfitti: Luca Zaia nel centrodestra e il Partito Democratico nel centrosinistra. Entrambi hanno sostenuto questo progetto di legge presentato dall'associazione Luca Coscioni e sottoscritto da oltre 9mila cittadini. Ed entrambi sono stati battuti per un voto.

Diversa però è stata la reazione. Nel PD è mancato il voto della consigliera veronese Anna Maria Bigon, la quale si è astenuta. Per questo, la consigliera regionale è finita sulla graticola e dovrà rendere conto ai vertici del partito, anche se non rischia l'espulsione.

Per Zaia, invece, ci sono state relativamente poche critiche da parte degli alleati e addirittura i ringraziamenti da parte dei consiglieri regionali leghisti, i quali hanno votato secondo coscienza senza alcun dictat. «È straordinario l'aver lasciato piena libertà di voto senza chiedere ai consiglieri della sua maggioranza un sostegno compatto alle sue opinioni - hanno commentato i consiglieri regionale della Lega - Restiamo orgogliosi di avere come leader, oggi come domani, Luca Zaia, che ha dato molteplici prove della sua lungimiranza e della sua capacità di guidare una realtà complessa e articolata come il Veneto. Anche in questa occasione il nostro presidente ha dimostrato un coraggio politico che altri non possono di certo vantare».

Quindi la maggioranza, pur divisa durante la votazione di martedì scorso in consiglio regionale, si stringe ancora attorno al suo presidente. Ed anche per questo oggi, 18 gennaio, Zaia non ha fatto il martire, intervistato nuovamente sul tema del fine vita, ribadendo le proprie convizioni e non escludendo iniziative di giunta che possano dare tempi certi a chi vuole esercitare il diritto di ricorrere al suicidio medicalmente assistito. Un diritto già riconosciuto da una sentenza della Corte Costituzionale.