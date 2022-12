«Noi siamo Tocatì», festa di ringraziamento per il riconoscimento dell'Unesco

Questa mattina, 10 dicembre, sulla scalinata di Palazzo Barbieri si è tenuta la festa di ringraziamento per tutti coloro che hanno reso possibile la candidatura del Tocatì al Registro delle Buone Pratiche di Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale Unesco. Candidatura che è stata accolta lo scorso 1 dicembre a Rabat, in Marocco, durante la sessione del comitato intergovernativo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.

A dare il benvenuto ai sostenitori del Tocatì oggi c'erano il sindaco Damiano Tommasi, la vicepresidente della Regione Veneto Elisa De Berti, il presidente dell'Associazione Giochi Antichi Giorgio Paolo Avigo e i rappresentanti dell’attuale e delle passate amministrazioni comunali. «È doveroso ringraziare tutte le volontarie, i volontari e le persone che hanno attivamente inventato, coinvolto, e portato avanti il Tocatì, un modo di vivere la città che ci piace e che è stato supportato e condiviso da tutte le amministrazioni comunali - ha sottolineato il sindaco Tommasi - Quando siamo andati a Rabat, abbiamo percepito la capacità e la forza che Verona ha, a livello internazionale, di essere attrattiva rispetto a tantissime realtà non solo europee. Questo riconoscimento al Tocatì è un premio a tutti i volontari e a chi ci ha creduto sempre, nonostante tutto. La nostra amministrazione ne raccoglie ora i frutti, celebrando questo importante momento, il nostro apporto è minimale rispetto a tutto quello che è stato fatto, ma da oggi avremo una maggiore responsabilità. Si è alzato il livello della proposta che dovremo portare avanti, e sarà nostro compito mantenere questo risultato ben stretto e valorizzarlo nel migliore dei modi. Ringrazio anche la Regione Veneto che, negli anni, ha supportato tutto il percorso di riconoscimento».

Collaboratori, sponsor, comunità ludiche tradizionali e internazionali, tutti insieme hanno avuto il chiaro obiettivo di raggiungere l’importante e prestigioso traguardo. Un risultato arrivato dopo vent’anni di storia della manifestazione e un iter di valutazione iniziato circa due anni fa, e che ora vede l’Italia capofila insieme a Belgio, Cipro, Croazia e Francia, per salvaguardare il gioco tradizionale.

La festa è poi proseguita in Arena, per altre foto di rito, ed è terminata nel pomeriggio alla Dogana di Terra per un momento conviviale conclusivo.