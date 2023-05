False fatture per ottenere il Bonus Facciate, sequestro da 20 milioni di euro

Oggi, i finanzieri di Bari hanno eseguito sequestro preventivo d'urgenza per un valore di circa 20 milioni di euro, denaro che risulterebbe essere il profitto di presunti reati tra cui l'emissione di false fatture, l'indebita compensazione e l'autoriciclaggio. Reati di cui sono indagati un 55enne residente a Castellana Grotte, in provincia di Bari, e un imprenditore di 74 anni residente a Garda e titolare di due aziende di San Martino Buon Albergo operanti nel settore edile.

Le indagini delle Fiamme Gialle avrebbero portato alla luce illeciti concepiti dagli indagati per ottenere i crediti previsti per il cosiddetto Bonus Facciate. L'agevolazione, come è noto, consente la detrazione fiscale delle spese sostenute negli anni 2020 e 2021 nella misura del 90%, ovvero la possibilità di utilizzare un credito d’imposta pari al 90% cedibile a terzi e, quindi, monetizzabile.

Secondo i finanzieri, i presunti responsabili avrebbero creato un circuito fraudolento attorno alle due aziende veronesi, una delle quali avrebbe ancora nel proprio cassetto fiscale crediti di imposta per lavori mai eseguiti per oltre 11 milioni di euro. Le imprese avrebbero, inoltre, ceduto crediti d’imposta fittizi per un valore di quasi 2 milioni di euro a una società romana del settore energetico, capitalizzando quindi il relativo controvalore economico.

In base alle investigazione della guardia di finanza barese, gli indagati avrebbero prodotto documenti per operazioni fittizie così da generare vere agevolazioni fiscali. I militari hanno verificato che gli immobili oggetto degli interventi edilizi sarebbero inesistenti. Inoltre, i beneficiari dei crediti d'imposta avrebbero un scarsa capacità reddituale e le società che avrebbero svolto i lavoro non avrebbero una struttura organizzativa e finanziaria idonea.