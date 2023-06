Solidarietà e integrazione attraverso la formazione, inaugurata Faber Academy

Tessere la trama della solidarietà e dell'integrazione, riprendendo i fili di professioni artigianali che stanno scomparendo, a partire dalla sartoria, con l’obiettivo di formare a questi mestieri persone in condizioni di difficoltà o fragilità, facilitando così il loro ingresso o il ricollocamento nel mondo del lavoro. Sono questi gli obiettivi della Faber Academy, nuovo ambizioso progetto della Fondazione Fevoss Santa Toscana, inaugurata ieri, 10 giugno, negli spazi di Palazzo Erbisti, in Via San Nazaro 25 a Verona.

Una sorta di cittadella dell’inclusione e della solidarietà, quella che grazie alla Fondazione Fevoss sta crescendo a Veronetta, negli spazi concessi a canone agevolato da Ater, dove già da anni operano due dei tre punti vendita del progetto Bazar Solidale e dove questa vocazione della fondazione al sostegno delle persone fragili attraverso l’inclusione lavorativa ha potuto maturare. In tre anni di vita del progetto, infatti, 14 persone hanno potuto ricollocarsi nel mondo del lavoro, grazie all’esperienza effettuata nei Bazar e nella sartoria.

Fondazione Fevoss Santa Toscana ora è pronta a sviluppare un altro dei suoi obiettivi statutari puntando sulla formazione con la nascita di questo Centro formativo polifunzionale: una sorta di "bottega" delle professioni artigianali dove giovani e adulti, disoccupati o inoccupati (ma non solo) potranno imparare un mestiere, lavorando spalla a spalla con un maestro, e innescare così un percorso di crescita professionale.

«La Faber Academy è pensata come un insieme di laboratori artigianali che puntano alla riscoperta del lavoro manuale, del "saper fare" - ha spiegato il presidente Alfredo Dal Corso - Inizieremo con corsi di sartoria per passare poi, dopo una prima fase di assestamento, a corsi di restauro, legatoria e altro ancora. Un progetto ambizioso, che nasce non a caso in un quartiere giovane e multietnico come Veronetta: è partendo da qui che vogliamo fare la nostra parte per la riduzione delle povertà, facilitando l'accesso al mondo del lavoro e a un impiego dignitoso. I corsi, per persone in difficoltà saranno finanziati con attività di fundrasing e dalla fondazione».

Le attività inizieranno da domani, 12 giugno, e prevedono una serie di corsi tecnici cui si aggiungono corsi amatoriali rivolti agli appassionati. «Il programma formativo è infatti concepito per appassionare chi si avvicina al cucito e alla moda con corsi di differente tipologia, affinché ciascuno possa trovare una motivazione professionale, artistica o culturale a parteciparvi - ha spiegato Romina Tegazzini (vedi video), project manager della Faber Academy - Tra i corsi di sartoria, partiamo dai corsi di cucito oltre che di modellistica e confezionamento per principianti o avanzati, per arrivare a corsi di up-cycling per insegnare a rivisitare gli abiti e i capi d’abbigliamento non più utilizzati, in un’ottica sostenibile».

Disponibile anche un corso che consente la partecipazione di donne di paesi diversi per condividere conoscenze e tecniche di lavorazione. Non sarà trascurata la parte teorica, per chi vorrà approfondire la tecnologia tessile e il riconoscimento dei filati, così come la storia della moda dal dopoguerra ad oggi.

«La proposta formativa - ha concluso Tegazzini - è poi arricchita da una serie di laboratori, che favoriscono lo sviluppo di altre abilità artigianali quali il cartonaggio, la pittura, i componimenti floreali, la lavorazione del feltro. Abbiamo pensato anche ai più giovani, attivando percorsi di alternanza scuola-lavoro nei mesi di giugno e luglio per gli studenti degli istituti superiori di moda, oltre a laboratori di sostenibilità ambientale aperti a ragazzi e teenager, della durata di una settimana, che vertono sul riciclo creativo con tessuti e carta e la creazione di giochi da tessuti di scarto». Il primo di questi laboratori, per bambini dagli 8 ai 10 anni, con il patrocinio della prima circoscrizione del Comune di Verona, è in programma dal 3 al 7 luglio dalle 8.30 alle 13.