«Inclusione lavorativa veicolo di inclusione sociale», i primi mesi di Faber Academy

Undici tipologie di corsi di cucito e modellismo già partiti, tre donne con difficoltà lavorative assunte in qualità di sarte, un programma di tirocinio nell'indirizzo moda attivato con il liceo artistico Nani Boccioni e campi estivi sul tema della sostenibilità ambientale dedicati ai ragazzi. È questo il bilancio dei primi quattro mesi di Faber Academy, aperta lo scorso giugno a Veronetta negli spazi di Palazzo Erbisti in Via San Nazaro 25, nell’ambito del progetto solidale di Fondazione Fevoss Santa Toscana con la collaborazione del servizio politiche del lavoro del Comune di Verona. Un’idea ambiziosa, che mira alla solidarietà e all’integrazione attraverso la formazione nell’ambito delle professioni artigianali, un patrimonio che rischia di scomparire. «Si punta al recupero di lavori che si stanno perdendo - ha dichiarato l'assessore Michele Bertucco - ridando dignità alle persone con percorsi di riscatto attraverso cui far trovare loro un lavoro. E si sostiene la crescita di nuove professionalità anche fra chi queste attività non le conosceva».

Faber Academy è un laboratorio di formazione artigianale rivolto principalmente a persone disoccupate, in condizione di fragilità o desiderose di acquisire nuove competenze con l’obiettivo di innescare, anche in collaborazione con i servizi sociali e con le agenzie sociali per il lavoro, un percorso di crescita che faciliti il loro inserimento nel mondo del lavoro. La fondazione cerca ora di allargare la "rete" per intercettare le persone più fragili, destinatarie ideali di questa opportunità solidale.

Le attività della Faber Academy prevedono una serie di corsi tecnici a cui si aggiungono corsi amatoriali rivolti agli appassionati: modellismo sartoriale, sartoria amatoriale, riparazioni, cucito libero, ricamo, upcycling, fusion, bag, cartonaggio; con una cinquantina di allieve.

I primi risultati del progetto sono stati presentati dall'assessore al lavoro Michele Bertucco, dal vicepresidente di Fondazione Fevoss Santa Toscana Michele Romano, dalla project manager di Faber Academy Romina Tegazzini e dall'orientatrice dell'area adulti del servizio politiche del lavoro del Comune Barbara Sangiorgi. È inoltre intervenuta Carla Carta, sarta, che ha raccontato la sua personale esperienza di recupero lavorativo grazie alle attività della Faber Academy (nel video gli interventi di Carla Canta e Romina Tegazzini).

«Proprio grazie alla formazione professionale, che in questa prima fase è centrata sulla sartoria, ma che si allargherà in futuro anche al restauro e alla legatoria, persone in difficoltà potranno provare ad entrare o rientrare nel mondo del lavoro e ambire a un impiego dignitoso - ha sottolineato Michele Romano - Siamo certi che l’inclusione lavorativa possa essere per loro veicolo di inclusione sociale. È questo il modo della Fondazione di fare la propria parte per la riduzione delle povertà».