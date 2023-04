Protezione civile, esercitazione nella ricerca dei dispersi per 50 volontari

Prosegue la formazione all'interno della Pac, protezione ambientale civile di Bussolengo. Domenica scorsa, 16 aprile, la squadra dell'associazione specializzata nella ricerca dei dispersi ha svolto un'esercitazione, estendendo l'invito a tutti i volontari di protezione civile interessati. L'obiettivo è stato quello di testare la capacità operativa di utilizzo del gps, delle comunicazioni radio, della sala operativa e del gruppo cucine della Pac.

L'esercitazione è stata aperta a 50 volontari, suddivisi in squadre a cui sono state assegnate diverse zone di ricerca. Le squadre hanno dovuto percorrere il tragitto assegnato per poi seguire le istruzioni concordate.

Successivamente, i volontari si sono spostati a Cavaion Veronese dove sono iniziati i lavori di uso pratico del gps con percorsi da effettuare a piedi. I percorsi sono stati diversi per le varie squadre per una durata di circa due ore. E durante i lavori assegnati, sono state effettuate comunicazioni via radio alla sala operativa.

L'evento formativo si è posto anche l'obiettivo di migliorare la cooperazione tra associazioni e gruppi di protezione civile ed è è stato autorizzato del responsabile della Provincia di Verona Armando Lorenzini.

Le associazioni presenti, oltre alla Pac, sono state: Dragons Team 4WD di Verona, Nucleo Lupatotino di San Giovanni Lupatoto, Protezione Civile di Garda, Società Nazionale di Salvamento di Peschiera del Garda ed Sos Sona.

All’inizio dei lavori, nella sede della Pac, il sindaco di Bussolengo Roberto Brizzi si è complimentato personalmente con i volontari per la dedizione e la passione che li contraddistingue, con un plauso particolare per la Pac che, oltre all’esercitazione, ha impiegato ulteriori volontari alla giornata ecologica di Bussolengo.

L’esercitazione ha suscitato interesse e molte richieste di replica. E nel corso del momento conviviale, sono intervenuti l’assessore di Cavaion Marco Tonoli, il vicesindaco di Bussolengo Giovanni Amantia e la consigliera delegata alla protezione civile di Sona Orietta Vicentini.

Ivano Zamboni, presidente della Pac ha assicurato: «Continueremo a coinvolgere le associazioni e i gruppi provinciali di protezione civile nelle numerose attività addestrative che organizziamo ogni anno e che culmineranno con l’esercitazione in programma il 16 maggio con le attività di ricerca dispersi, cucina emergenziale, squadra nautica, comunicazioni, sala operativa, segreteria, sanitaria, antincendio e motosega e con altre novità. Ringrazio tutti i volontari per l’impegno addestrativo profuso e invito tutti i cittadini che si vogliono avvicinare alla protezione civile di non farlo solo in occasione di emergenze come spesso accade».

Per informazioni ed eventuali iscrizioni si può contattare telefonicamente la segreteria della Pac al numero 340-4809300 o scrivere una e-mail a presidenza@pacverona.it.