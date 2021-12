Ricerca disperso, blackout e a fine esercitazione lo scambio degli auguri

Quest'anno è stato davvero insolito lo scambio degli auguri della Pac, Protezione ambientale civile di Bussolengo. Domenica scorsa, 19 dicembre, è stata organizzata un'esercitazione che ha coinvolto 50 volontari e che si è conclusa con un pranzo natalizio consumato in modalità operativa emergenziale.

L'esercitazione, ribattezzata Papa Alfa Charlie 1221, si è svolta nei territori comunali di Cavaion Veronese e Bussolengo ed ha visto la partecipazione della Pac, presieduta da Ivano Zamboni, della Protezione Civile Universo, della Protezione Civile di Garda e della Protezione Civile Sos Sona. «Abbiamo voluto testare la risposta operativa delle squadre e del coordinamento di pronto intervento nella ricerca di una persona scomparsa e durante un blackout elettrico», ha spiegato Zamboni. Inoltre, sono stati testati anche i protocolli Covid-19 in ambito emergenziale.



(Il soccorso del finto disperso durante l'esercitazione)

Alla fine dell'esercitazione, le squadre sono state riunite in un Centro Operativo Comunale allestito a Bussolengo ed è stato effettuato un debriefing generale per condividere le impressioni con tutte le autorità intervenute. I volontari hanno inoltre allestito un pranzo per potersi scambiare serenamente gli auguri. E al tavolo si sono seduti anche il sindaco e il vicesindaco di Bussolengo, Roberto Brizzi e Giovanni Amantia, il sindaco di Cavaion Sabrina Tramonte e il sindaco di Sona con il suo assessore delegato alla protezione civile, Gianluigi Mazzi e Gianfranco Dalla Valentina.



(L'esercitazione durante il blackout)

«Prima dell'esercitazione c'è stata una bella collaborazione con le amministrazioni locali che hanno effettuato campagne informative per non creare falsi allarmi - è stato il commento finale di Zamboni - La sinergia e la comunicazione tra le strutture del sistema di protezione civile sono state ottime, come ottima è stata l'attivazione in caso di blackout. Sono state verificate le procedure per lo scambio di dati e di informazioni tra le squadre tramite un ponte-radio. Buono il servizio e le procedure di accreditamento dei volontari ed è risultata efficace l'app Saro Pac per determinare la posizione e la localizzazione delle squadre. Ottimo il lavoro della Sala Operativa Pac in sinergia con la segreteria e ottima la capacità operativa nella ricerca e soccorso di persone scomparse, in sinergia con la squadra specializzata nell'uso delle motoseghe. La squadra della cucina in emergenza ha infine preparato e distribuito 60 pasti caldi».