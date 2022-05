Da area degradata a parcheggio scambiatore, Traguardi: «Diamo seconda vita a Piazzale Guardini»

È attraversato ogni giorno da migliaia di persone e potrebbe diventare uno spazio pubblico con servizi, aree verdi e un parcheggio scambiatore. È Piazzale Guardini, non lontano dalla stazione di Verona Porta Nuova, un'area che il movimento civico Traguardi aspira a trasformare.

«Attorno al piazzale gravita il polo scolastico più grande della città - ha dichiarato il consigliere comunale Tommaso Ferrari - Questo luogo è frequentato quotidianamente da centinaia e centinaia di studenti e lavoratori della scuola, e non solo. Ma se ci guardiamo attorno, notiamo soltanto un'area tenuta malissimo, sporca e spoglia, e un luogo per nulla sicuro per tutti coloro che vi transitano a piedi o in bicicletta, in assenza di una pista ciclopedonale. È l'ennesimo esempio dell'immobilismo che ha caratterizzato la città negli ultimi 15 anni. Noi invece crediamo che quest'area debba essere protagonista di un grande piano di riqualificazione. Anche perché, per la sua posizione e conformazione, è un posto strategico che ben si presta a diventare, per lo meno nel fine settimana, un parcheggio scambiatore in convenzione con l'Amt dal quale, attraverso una navetta, i turisti e i visitatori possono raggiungere il centro storico».

Con la sua proposta, Traguardi intende coniugare sicurezza e sostenibilità, come ha spiegato la candidata al consiglio comunale Martina Liviero. «Il nostro è un progetto a tutto tondo, che contempla una migliore illuminazione, la realizzazione di una pista ciclopedonale e di spazi dotati di rastrelliere per le biciclette, e il posizionamento di una nuova pavimentazione che garantisca una drenabilità corretta in caso di forte pioggia. A completamento, un'area destinata alle pensiline fotovoltaiche e un'altra dedicata alla messa a dimora di nuovi alberi per favorire ombreggiamento».

E Margherita Meneghetti, candidata di Traguardi per la terza circoscrizione ha aggiunto: «Vista la tipologia di utenti, crediamo sia utile collocare delle pensiline e delle panchine in prossimità dei plessi, così che studenti e studentesse possano aspettare in sicurezza l'inizio delle lezioni e, perché no, soffermarsi anche all'uscita da scuola».

La priorità, come indica Chiara Tomelleri, candidata di Traguardi sempre in terza circoscrizione, è «la creazione di un percorso per i pedoni e le biciclette, che colleghi il piazzale a Via Palladio, per mettere in sicurezza il transito di studentesse e studenti».