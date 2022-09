Fratelli d'Italia primo partito a Verona e in Veneto. «Risultato guadagnato sul campo»

È Fratelli d'Italia il partito vincitore delle elezioni politiche di ieri, 25 settembre. I numeri dicono che la coalizione più votata sia a livello locale che a livello nazionale è quella di centrodestra. E all'interno di quella coalizione il partito più votato è quello guidato da Giorgia Meloni, la quale sembra destinata a diventare la prima presidente del consiglio donna d'Italia.

Un risultato commentato con gioia da chi ha aderito a Fratelli d'Italia quando il partito non aveva ancora questo consenso elettorale, come Ciro Maschio (vedi video), coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia a Verona e rieletto il Parlamento. Ed è stato confermato come senatore anche Luca De Carlo, coordinatore regionale del partito. «La nostra è stata una fortissima crescita, nata dopo le Europee del 2019, frutto del grandissimo lavoro di una classe dirigente maturata tanto nelle piazze quanto nelle istituzioni - ha commentato De Carlo - Cinque anni fa eravamo poco sopra il 4%, oggi in regione siamo oltre il 30%: è un risultato eccezionale. Il centrodestra quando è unito vince: questa vittoria porta con sé grandi responsabilità e non dobbiamo tradire le aspettative che i cittadini hanno posto in noi. Il Veneto ha bisogno di un'iniezione di fiducia e di risorse».

«Sapremo meritare la grande fiducia che il Veneto ci ha dato portando le esigenze di chi produce nel governo della Nazione - ha aggiunto Adolfo Urso, anche lui rieletto in Veneto - Noi faremo le riforme che il Paese attende da anni perché noi siamo l'Italia del fare. Ora al lavoro tutti insieme per affrontare l’emergenza economica e dare risposte concrete a famiglie e imprese».

E da Verona sono giunte le congratulazioni a Fratelli d'Italia dal movimento Verona Domani. Il presidente Matteo Gasparato ed il consigliere comunale Paolo Rossi hanno dichiarato: «Un applauso doveroso a Giorgia Meloni per una vittoria tutta sua, che ora non dovrà più ragionare come capo di partito ma come leader della coalizione risultata nettamente vittoriosa alle urne. Il voto di ieri dimostra che la politica in Italia è in piena evoluzione e che c’è uno spazio politico non indifferente da occupare da parte dei moderati, che oggi non si collocano più nei classici steccati ideologici, ma che premiano coerenza e programmi, i contenuti più che le forme. Anche a Verona vince nettamente il centrodestra e Fratelli d’Italia si conferma nettamente il primo partito. I numeri dimostrano, al di là della forza elettorale del partito guidato dalla Meloni, che quando una forza politica riesce a raccogliere il contributo delle realtà civiche la differenza si vede e a Verona si è certamente visto. Siamo certi che il risultato di ieri possa essere uno stimolo per ripartire proprio dalla nostra città, prendendo spunto proprio dallo spirito di Giorgia Meloni, fondato sull’impegno, la coerenza e i contenuti».