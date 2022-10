Dal Lago di Garda all'Oceano Pacifico, le spettacolari evoluzioni di Edoardo Tanas

Da Malcesine alla conquista delle Hawaii sopra il suo foil, una particolare tavola da surf che sfrutta le correnti per dare l'impressione di volare sopra le onde. Onde che nell'arcipelago dell'Oceano Pacifico saranno particolarmente insidiose ed anche per questo attirano ogni anni tanti surfisti da tutto il mondo. Il giovane ripreso nel video è Edoardo Tanas, 19enne che sulle rive del Lago di Garda ha coltivato la sua passione per l'acqua e per le discipline legate al mondo della vela.

Quella di Tanas è già una carriera ricca di soddisfazioni, come il titolo di campione italiano junior e nel 2016 anche quello europeo ottenuto nella categoria Techno 293 in Polonia, gareggiando per la Fraglia Vela Malcesine.

Dopo un periodo di vita passato a Hong Kong, dove la famiglia si è trasferita per lavoro, Edoardo Tanas ha ottenuto una borsa di studio per meriti sportivi e si è trasferito alle Hawaii dove frequenta l’università e studi economia. Il richiamo dell’acqua però è irresistibile così come la passione nata per il foil, una tavola che permette di sfrecciare tra le onde sfruttando la loro stessa potenza.

I video del giovane veronese stanno spopolando e raccolgono interazioni e visualizzazioni. Ed in questo video è possibile ammirare le sue splendide evoluzioni sull'acqua.