Al pronto soccorso del Magalini nuovo ecografo donato da Confartigianato

Un ecografo portatile multisonda di ultima generazione, del valore di 30mila euro, è stato donato all'Ulss 9 Scaligera da Confartigianato Imprese Verona e Ancos Confartigianato. E l'azienda socio-sanitaria, verificate le varie esigenze, ha destinato lo strumento al pronto soccorso dell'ospedale Magalini di Villafranca.

Sempre più rilevante è il ruolo dell'ecografia clinica integrata in medicina d'urgenza, sia in ambito polmonare, che cardiologico, addominale e vascolare. Fondamentale è l'utilizzo della ecografia d'urgenza nel processo decisionale clinico in caso di trauma, arresto cardiaco e insufficienza respiratoria.

Durante l'epidemia da Covid-19 l'uso dell’ecografo ha permesso di identificare e valutare i problemi polmonari da Covid-19, affiancandosi all'uso di radiografie e tac, arrivando a valutare in questa maniera l’evoluzione della malattia.

Il nuovo strumento è di supporto per l'esecuzione di procedure eco-assistite o ecoguidate, riducendo di fatto le complicanze e aumentando la percentuale di successo in alcune manovre invasive.

L'ecografo donato da Confartigianato è multidisciplinare e può essere usato sia per attività diagnostica che interventistica. È compatto ed ergonomico, ha un touch screen con ampio schermo di facile pulizia e disinfezione. È trasportabile su ruote ed è dotato di batteria ricaricabile oltre che di due sonde eco (convex e linear).

Alla cerimonia di consegna (nella foto) hanno partecipato il dottor Paolo Montresor, direttore medico ospedaliero del Magalini; il dottor Matteo Frameglia (nel video), direttore del pronto soccorso del Magalini; il dottor Davide Cordioli, capo sala del pronto soccorso del Magalini; la dottoressa Erika Calisi (nel video) dell'équipe di pronto soccorso del Magalini; Roberto Iraci Sareri, presidente di Confartigianato Imprese Verona; Valeria Bosco, direttrice di Confartigianato Imprese Verona, e Giandomenico Franchini, vicepresidente Confartigianato Imprese Verona.