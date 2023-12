Rotary dona deambulatori e stampelle all'ospedale San Biagio di Bovolone

Un vero aiuto per tornare a camminare, pensato per i pazienti dell'Ulss 9 Scaligera. Il Rotary Club di Legnago ha donato a favore del reparto di recupero e rieducazione funzionale dell'ospedale San Biagio di Bovolone una serie di ausili per la deambulazione. Si tratta di un deambulatore antibrachiale, un deambulatore con sostegni ascellari, sei deambulatori con due ruote e due puntali, sei coppie di stampelle e due stampelle ascellari.

La cerimonia di donazione è avvenuta nella sala conferenze dell'ospedale di Bovolone, alla presenza della dottoressa Denise Signorelli, direttrice sanitaria dell'Ulss 9 Scaligera; della direttrice del reparto Paola Pietropoli; del dottore Gaspare Crimi, direttore dipartimento riabilitazione dell'Ulss9; della dottoressa Valentina Rubino, coordinatrice dei fisioterapisti del reparto e di Paola Lorenzetti, presidente del Rotary Club Legnago.

«Al di là del dono, che parla da solo, questo gesto è importante per tutti noi e per il personale dell'ospedale - ha commentato Signorelli - Ogni donazione è il simbolo dell’apprezzamento che i cittadini e il territorio esprimono per il lavoro di tutti i professionisti della sanità». E il dottor Crimi ha aggiunto: ««Il dipartimento di riabilitazione è radicato sul territorio e guardiamo sempre con grande interesse alle donazioni. Ringraziamo moltissimo, in questo caso, il Rotary Club di Legnago, sia per il dono in sé, che fornisce supporto ai medici, ai fisioterapisti e ai pazienti del reparto, ma anche perché ci lega al territorio e ai cittadini della nostra zona. Noi siamo una riabilitazione di prossimità, cioè accanto alle persone che abitano la Pianura Veronese. Questo dono è un riconoscimento del legame che questo ospedale ha creato con i cittadini».

«A fronte di un’attività clinica in continuo aumento diviene quanto mai preziosa la donazione di questi ausili da parte del Rotary Club Legnago - ha spiegato Pietropoli - Ausili che consentiranno una gestione ancor più accurata dei pazienti». E Paola Lorenzetti ha concluso dicendo: «Per noi è una grande soddisfazione donare a chi ha bisogno. Il Rotary è anche questo».