Famiglie, scuole e servizi sociali stringono un patto contro il disagio giovanile

Promozione di buone prassi in favore del benessere e della prevenzione del disagio di bambini e adolescenti. Sono questi i principali obiettivi del protocollo operativo sottoscritto dai servizi sociali del Comune di Verona e dai dirigenti scolastici degli istituti comprensivi del capoluogo. Il progetto contro il disagio giovanile era iniziato prima della pandemia, fra il 2018 e il 2019, ed è arrivato a compimento con l’accoglimento, da parte di tutti i soggetti coinvolti, di un programma di intervento e di una strutturata forma di comunicazione, che permetta il dialogo diretto e costante tra famiglie, scuole e servizi sociali.

Nella pratica, in ogni istituto scolastico sarà incaricata e formata una figura di riferimento che, oltre a individuare e valutare i soggetti più fragili e a rischio, potrà relazionarsi direttamente con i servizi sociali comunali, per portare avanti la migliore azione possibile in favore di bambini e adolescenti in difficoltà.

Gli obiettivi del protocollo sono quelli di rendere coerenti e integrati gli interventi dei servizi sociali del Comune e dell'istituzione scolastica, perché siano sostenibili ed efficaci nel conseguire il maggiore benessere dei più giovani. In particolare, si punta ad offrire un percorso chiaro e coordinato di aiuto, strutturato sulla costante condivisione dei problemi riscontrati. E si punta sulla prevenzione, attuando un sistema che ponga al centro il superiore interesse del bambino e della sua dignità. Il tutto per rendere il più veloce ed efficace possibile l’intervento di supporto messo in campo, per mitigare il disagio e migliorare la crescita pisco-fisica dell’individuo.

«Un protocollo importante - ha sottolineato il sindaco - la cui formulazione è iniziata ben prima della pandemia e che ora, con un crescente disagio sociale rilevato in particolare nelle fasce più giovani della nostra comunità, risulta un valido strumento per intervenire prima e meglio in favore dei più giovani. Isolamento, limitazioni nel movimento e nella socializzazione, impossibilità di frequentare in presenza la scuola e mancanza di sfoghi, come una regolare attività sportiva, hanno indubbiamente amplificato le fragilità di bambini e adolescenti. Agire rapidamente, con un protocollo coordinato d’intervento fra l’istituzione scolastica e i servizi sociali comunali, è la giusta azione da intraprendere se si vuole portare un aiuto concreto ai nostri ragazzi e ragazze in difficoltà. Questo percorso è stato alimentato anche dalla consapevolezza che è fondamentale instaurare un clima di dialogo e collaborazione tra le istituzioni chiamate a sostenere e ad accompagnare le famiglie nella crescita equilibrata dei bambini. Non c’è bene più importante della salute dei nostri giovani».

«Il protocollo - ha spiegato l'assessore alle politiche sociali Daniela Maellare - definisce una comune prassi di intervento, che consente un’omogeneità di azioni. Individua i processi di lavoro che favoriscono il superamento dei nodi critici alla base della collaborazione tra i servizi sociali e la scuola. Il tutto per evitare disallineamenti, che ostacolano il lavoro e rallentano le tempistiche di risultato. Solo instaurando un clima di dialogo tra i dirigenti scolastici, insegnati, assistenti sociali, si può imprimere una svolta alle modalità comuni di contrasto al disagio minorile. Ringrazio tutti i dirigenti scolastici coinvolti, che si sono prodigati insieme ai servizi sociali per sviluppare uno strumento di lavori efficace e condiviso».

In rappresentanza delle scuole è intervenuto Piergiorgio Sartori dell'istituto comprensivo 12 Golosine, per il quale «il protocollo sottoscritto è un modello che mette ordine alle procedure di intervento da concretizzare nel caso si individuino nelle scuole situazioni di disagio giovanile. All’interno di ogni istituto scolastico veronese, infatti, sarà individuata e formata una figura che, oltre a monitorare la situazione interna alla scuola, manterrà vive le relazioni con i servizi sociali del Comune, portando avanti comuni modalità di intervento».