Plateatici a Verona, nuove deroghe. Parte di Via Ponte Pietra pedonalizzata

Utilizzo di ulteriori porzioni di suolo pubblico in favore di bar e ristoranti che, ad oggi, non sono ancora in possesso di alcuno spazio esterno da adibire a plateatico. E, ancora, chiusura alla viabilità di Via Ponte Pietra, dalla fine di Piazza Broilo, nel punto di intersezione con Vicolo Fontanelle Duomo, a Piazza Brà Molinari.

È scattata così la nuova fase di ampliamento dei plateatici a Verona, con deroghe che stabiliscono i criteri, già rinforzati nel corso dell'ultimo anno, per la concessione di spazi pubblici, come marciapiedi, stalli di sosta e tratti di strada chiusa al traffico, da utilizzare per l'attività di somministrazione all'aperto di cibo e bevande al tavolo. Le deroghe valgono per quei locali sprovvisti di spazi all'aperto e che non avrebbero potuto aprire a pranzo a cena da lunedì prossimo, 26 aprile, visto che il nuovo decreto concede la possibilità solo all'aperto. E, da lunedì, fino a quando non sarà di nuovo possibile servire al tavolo all’interno dei locali, potranno richiedere il plateatico tutti coloro che non ne sono ancora in possesso o che, secondo i precedenti parametri, non ne avevano diritto.

NUOVI CRITERI

Possono essere occupate aree collocate fino a 50 metri di distanza dai locali, purché il titolare assegni, a personale appositamente incaricato, il compito di vigilare stabilmente sull'area utilizzata e non sorvegliabile dal locale. Inoltre, è consentita l’occupazione dei marciapiedi, a condizione che il passaggio in sicurezza dei pedoni resti garantito sul marciapiede esistente sull'altro lato della strada. Ancora, possano essere occupate aree di plateatico separato da attraversamento stradale rispetto all'esercizio di somministrazione, a condizione che in tale strade il traffico sia estremamente ridotto ed il limite di velocità non sia superiore a 30 km/h. Infine, possono essere utilizzati stalli di sosta riservati al carico/scarico delle merci.

DIMENSIONI E ALLESTIMENTO DEL PLATEATICO

Fra le principali condizioni: la superficie occupata non può superare i 24 metri quadrati. L’area può essere allestita solo con tavoli, sedie ed ombrelloni. Fioriere possono essere utilizzate per delimitare l’area e salvaguardare l’incolumità della clientela. Concessi impianti di illuminazione privi di allacciamenti. Eventuali ombrelloni non devono coprire le insegne di altre attività o la segnaletica stradale. Il plateatico e l’attrezzatura di allestimento non dovranno in alcun modo essere di impedimento agli ingressi di altre attività e all’accesso alle abitazioni.

CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA PONTE PIETRA

Per garantire una maggior sicurezza ed accessibilità alla zona, ricca di locali e annessi plateatici, sarà avviata una fase sperimentale con la pedonalizzazione di Via Ponte Pietra, dalla fine di Piazza Broilo, nel punto di intersezione con Vicolo Fontanelle Duomo, a Piazza Brà Molinari.

I veicoli provenienti da Piazza Broilo saranno deviati su Vicolo Fontanelle Duomo, Via Santa Felicità per ricollegarsi a Via Ponte Pietra all’altezza dell'istituto scolastico Maffei. Verranno quindi cambiati i sensi di marcia delle vie laterali.

I COMMENTI

«Nuove importanti soluzioni - ha sottolineato il sindaco di Verona Federico Sboarina - che puntano a garantire, al maggior numero di attività di somministrazione alimenti e bevande, nuovi spazi pubblici per la realizzazione di plateatici. Dal 26 aprile, secondo le nuove disposizione del governo, questa tipologia di attività avrà finalmente la possibilità di servire la propria clientela al tavolo, a condizione che si tratti di servizio effettuato esclusivamente su aree all’aperto. Per questo, ancora una volta, l'amministrazione interviene con correttivi straordinari, in deroga a vincoli preesistenti, per ampliare ulteriormente i criteri per acquisire un plateatico. Provvedimenti temporanei, che saranno immediatamente sospesi alla riapertura totale di bar e ristoranti, con la possibilità di utilizzo degli spazi interni. Si tratta di soluzioni che puntano ad avvantaggiare il più possibile le attività economiche cittadine. E anche la pedonalizzazione, in via sperimentale, di Via Ponte Pietra va in questa direzione; offrendo una maggiore sicurezza in una zona di forte passaggio pedonale, su cui si affacciano numerosi locali con annessi plateatici».

«L'obiettivo - ha dichiarato l'assessore Nicolò Zavarise - è quello di garantire parità di condizioni a tutti coloro che si trovano in difficoltà nello svolgimento della propria attività. Dal 26 aprile l'unico modo per effettuare servizio al tavolo sarà attraverso uno spazio allestito all’aperto. Per questo abbiamo pensato a criteri che ampliano ulteriormente la possibilità per le attività di somministrazione di acquisire spazi pubblici sul suolo comunale. Adesso possono essere occupate aree collocate fino a 50 metri di distanza dai locali, purché venga garantita una vigilare stabilmente sull'area utilizzata».