Un "bosco in pediatria" al Magalini, un'attenzione in più ai piccoli pazienti

Un Magalini sempre più a misura di bambino. All'ospedale di Villafranca sono stati presentati i decori con cui l'artista Silvio Irilli ha trasformato le pareti del reparto di pediatria in un bosco incantato, con animali e personaggi dei cartoni animati. Un ambiente da fiaba per i piccoli pazienti.

Il dottor Mauro Cinquetti, direttore del dipartimento materno-infantile dell'Ulss 9 Scaligera, ha osservato come «un ospedale nuovo, strutturalmente eccellente come quello di Villafranca, che al primo piano presenta i reparti dedicati alla donna e al bambino, con queste decorazioni inizia un percorso di attenzione ai piccoli pazienti e alla loro accoglienza. Un percorso che abbiamo affrontato con l'associazione Abio, poi portato a compimento dal dottor Alessandro Bodini. La volontà è creare un’area pediatrica con un contesto attento alle esigenze e al vissuto dei piccoli. In un momento così critico, è un investimento in direzione del benessere dei bambini, il nostro futuro: così Villafranca si conferma punto di riferimento pediatrico per la popolazione del territorio».

Il dottor Alessandro Bodini, direttore della pediatria di Villafranca, ha confermato i numeri in crescita: «I numeri di pediatria, da quando abbiamo riaperto il 21 giugno scorso, stanno diventando sempre più importanti: negli ultimi due mesi e mezzo abbiamo la conferma di due nati al giorno in media. Per quanto riguarda i ricoveri in pediatria, finora sono stati 180. E il nostro gruppo ha visto di recente l'arrivo di quattro nuovi medici pediatri. Sono numeri che indicano il nostro impegno».

Alla realizzazione del progetto hanno contribuito anche la dottoressa Daniela Marcer e la dottoressa Barbara Solinas della direzione medica del Magalini, con la dottoressa Claudia Dalli Cani, coordinatrice della pediatria del Magalini.

Roberto Luca Dall'Oca, sindaco di Villafranca, ha sottolineato che: «Il Magalini prosegue così il suo percorso per tornare ad essere pienamente l'ospedale di eccellenza che tutti vogliamo che sia. Sono felicissimo per pediatria: oltre ai servizi essenziali, curiamo così anche l’accoglienza dei piccoli pazienti. Non arretriamo di un passo; anzi, ne facciamo due in avanti».

Lucia Di Palma, presidente di Abio Verona, l'associazione che ha raccolto i fondi per realizzare l'opera, ha affermato: «I dipinti realizzati da Silvio Irilli hanno colto in pieno lo scopo che l’artista si è posto: entrare nel reparto pediatrico dell'ospedale di Villafranca è come entrare in un mondo sereno e fatato che allieterà, sicuramente, i momenti difficili di tantissimi bambini e delle loro famiglie».

Il pittore Silvio Irilli, da parte sua, ha spiegato così la sua opera: «Da sempre il desiderio che mi anima è far sì che i bambini possano continuare a sognare anche dentro un reparto di pediatria. E in questa occasione è stato bello averlo realizzato in collaborazione con Abio Verona, che ringrazio e che ha creduto subito con tanta passione al progetto. L'idea è stata fin da subito quella di creare un percorso emozionale in un bosco con tanti personaggi e con il bellissimo castello di Villafranca di Verona. Ringrazio quindi il dottor Cinquetti, il dottor Bodini, la direzione dell'ospedale e l'Ulss 9 Scaligera. E mi auguro che "il bosco in pediatria" possa portare un momento di gioia nel reparto e possa essere di supporto ai medici durante l'accoglienza e la degenza dei bambini».

Infine, il direttore generale dell'Ulss Pietro Girardi ha colto l'occasione per ringraziare Abio Verona e l'artista Silvio Irilli per la sensibilità avuta attraverso la loro donazione e ricorda quanto sia sempre molto importante dedicare risorse umane qualificate e attrezzature adeguate ai servizi dedicati ai bambini, che sono presente e futuro della nostra società.