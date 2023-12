Tossicodipendenza, colpisce di più gli uomini. E tra i giovani emerge il "poli-abuso"

L'età media dei veneti presi in carico dai servizi per le dipendenze è di 40 anni. Più dell'80% sono di sesso maschile, ma cresce il numero delle ragazzine, le quali approcciano prima con le sostanze illegali rispetto ai coetanei maschi

A soffrire di tossicodipendenza in Veneto sono soprattutto gli uomini, anche se tra i giovani le ragazzine entrano in contatto con le sostanze illegale prima dei coetanei di sesso maschile. L'età media dei tossicodipendenti veneti è di circa 40 anni, ma con una netta differenza tra giovani e adulti. Infatti, chi soffre di dipendenza da più tempo tendenzialmente sviluppa questa dipendenza nei confronti di una sola sostanza, mentre tra i giovani è più presente il fenomeno del "poli-abuso", ovvero lo sviluppo di dipendenze da più sostanze. Questi sono alcuni degli elementi che sono stati resi noti oggi, 11 dicembre, al Palazzo della Regione in Fondamenta Santa Lucia, a Venezia, nel convegno intitolato "Progetto R.E.D. - Raccolta ed Elaborazione Dati del Sistema delle Dipendenze del Veneto". Un evento che è stato un importante momento di restituzione dei dati raccolti dagli operatori nei servizi per le dipendenze, inviati annualmente alla Regione Veneto. Dati che alimentano il flusso nazionale Sind (Sistema Informativo Nazionale Dipendenze).

Il progetto è stato coordinato dall'Ulss 9 Scaligera e ha visto la collaborazione di tutti i dipartimenti per le dipendenze e del privato sociale accreditato. L’obiettivo è informare sulle caratteristiche degli utenti, restituendo in modo organico i dati raccolti e rendendoli disponibili a tutti i soggetti istituzionali coinvolti nell’ambito del sistema delle dipendenze. Ma il convegno è stato anche occasione di riflessione su quali strategie adottare per contrastare la dipendenza da uso di sostanze illegali nel Veneto. Un evento di importanza strategica per le prossime decisioni di programmazione regionale e un rilevante momento di confronto con relatori nazionali del Ministero della salute e del gruppo interregionale di supporto tecnico alla commissione salute

I dati sulle dipendenze da sostanze illegali nel 2022 in Veneto sono stati illustrati dalla dottoressa Elisa Bolzonello e restituiscono un identikit delle persone in carico ai servizi per le dipendenze regionali. Quattro persone su cinque tra quelle prese in carico sono uomini (82%) e l'età media è di 40 anni. Oltre il 75% è celibe o nubile, uno su tre (33,5%) ha un diploma superiore, oltre la metà (59,9%) ha una licenza media e solo il 2,7% ha conseguito una laurea. Circa la metà (47,3%) ha un lavoro stabile, mentre il 31,7% risulta disoccupato, a cui si somma un 2,8% di inattivi. Gli studenti sono il 5,8%, mentre 1 su 5 (21%) ha almeno un figlio. Per quanto riguarda le sostanze illegali oggetto di uso e abuso, due utenti su tre (66,7%) fanno uso di oppiacei, al secondo posto troviamo la cocaina (e in misura marginale crack) con il 17%, e a seguire i cannabinoidi, 14,5%. E un altro dato rilevante tra quelli illustrati riguarda i nuovi utenti presi in carico, sempre più giovani, tra i quali risulta una percentuale crescente di donne, che tendono ad approcciarsi alle sostanze illegali a un'età inferiore rispetto agli uomini.

«Per il futuro è ipotizzabile allargare l'analisi anche su altre tipologie di utenza dei servizi per le dipendenze. Intanto, potremmo aver posto le basi per un futuro Osservatorio epidemiologico veneto sulle dipendenze», ha affermato la dottoressa Sabrina Migliozzi, responsabile del progetto insieme alla dottoressa Lara Simeoni (nel video). «I risultati finora raggiunti - ha aggiunto Simeoni, che insieme a Migliozzi lavora all'unità operativa complessa sulle dipendenze di Bussolengo-Legnago dell’Ulss 9 Scaligera - sono il frutto di tre anni di confronto costante e partecipato tra tutte le Ulss del Veneto e gli uffici regionali».

«Il progetto R.E.D. - ha spiegato il dottor Raffaele Grottola, direttore dei servizi socio-sanitari dell'Ulss 9 Scaligera - promosso dalla Regione e che vede la nostra azienda come capofila, ha permesso un confronto costruttivo con il sistema informativo nazionale delle dipendenze. La ricerca e l’analisi di un dato attendibile e condiviso tra tutte le Regioni è fondamentale per permettere una seria programmazione dei servizi».

«Il sistema informativo istituito dal Ministero della salute nel 2010 - ha concluso la dottoressa Angela Bravi, coordinatrice del gruppo tecnico delle Regioni e Province Autonome sulle dipendenze - ha consentito di ottenere una mole di dati sugli utenti presi in carico dai servizi pubblici per le dipendenze e sulle attività degli stessi servizi. Oggi si profila un aggiornamento di questo sistema con un decreto ministeriale e si rende pertanto necessario estendere il campo di rilevazioni per informazioni sempre più complete e uniformi su tutto il territorio nazionale».