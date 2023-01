Regione non lo finanzia più, Garda dà continuità al progetto del custode sociale

Una persona che accompagna a fare la spesa, che tiene compagnia, che condivide una passeggiata sul lungolago. Una figura che presta assistenza e conforto. Una presenza costante nella vita di chi rischia di rimanere isolato. Si tratta della figura del "custode sociale", una risorsa a Garda interamente dedicata agli anziani e a chi si trova in condizioni di fragilità ed è privo del supporto della rete sociale. Un operatore che diventa un sostegno fondamentale per l’anziano ma anche per tutta la sua famiglia. Troppo spesso, infatti, i figli non riescono, a causa del lavoro, della vita e delle esigenze della propria famiglia, a garantire un sostegno continuativo al proprio genitore. Con un conseguente, e pericoloso, isolamento dell’anziano.

Il custode sociale è una figura che a Garda ha ufficialmente preso avvio un anno fa, nel febbraio del 2022, con l’approvazione del piano comunale della domiciliarità che incarnava nel territorio comunale il progetto Domiciliarità 2.0 dell'Ulss 9 Scaligera.

«La pandemia - ha spiegato il sindaco di Garda Davide Bendinelli - ha creato un forte disagio sociale, mettendo in difficoltà intere fasce di popolazione. Per questo motivo la Regione Veneto, due anni fa, ha giustamente introdotto, supportato e finanziato delle iniziative a favore di persone che versavano in stato di bisogno. Il custode sociale nasce proprio da lì. Purtroppo però la Regione ha poi deciso di interrompere i finanziamenti ma noi come Comune abbiamo scelto, per il 2023, di non rinunciare a questa figura e di dare priorità al sostegno umano nei confronti dei fragili. Abbiamo così finanziato questo progetto per l’anno in corso con 15mila euro, una cifra importante per un Comune come il nostro».

L'anno scorso, a febbraio, il custode sociale seguiva due cittadini. A novembre del 2022 erano già 10 per un totale di 15 ore alla settimana. Le persone in questione hanno dai 65 ai 91 anni, vivono sole e hanno esigenze semplici, ma fondamentali. Hanno bisogno di qualcuno che le accompagni al supermercato o a fare una passeggiata o che faccia un po’ di compagnia. E la richiesta da parte della popolazione sta crescendo di mese in mese.

Il custode sociale funge inoltre da ponte tra il servizio sociale di base e la famiglia dell’anziano con l’obiettivo di rilevare per tempo altri bisogni sociali o sanitari che potrebbero insorgere.

Sulla base di questionari, sono emersi alti livelli di solitudine che gli anziani di Garda si trovavano a dover sopportare tutti i giorni. L’attivazione di questo servizio, cui il Comune ha scelto di dare continuità, mira a contrastare proprio tale isolamento. L’obiettivo è quello che il custode diventi una figura continuativa e che integri in modo efficace un servizio già presente nel Comune di Garda ovvero il servizio di assistenza domiciliare, andando così a realizzare un sistema complesso di servizi offerti a domicilio. Uno diretto alla cura fisica della persona, l’altro volto a tutelare il suo benessere psicologico.

«Oggi rinsaldare il rapporto umano tra le persone, farle sentire viste, importanti, ascoltare i loro bisogni credo sia fondamentale - ha concluso Bendinelli - Un modo per implementare il senso che una comunità deve avere. Per questo siamo orgogliosi di aver investito risorse per sostenere questo progetto. Un progetto che ci accompagnerà anche per gli anni a venire».