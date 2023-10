Corteo per chiedere più sicurezza: «Basta degrado, salviamo San Bonifacio»

Due slogan, uno scritto e l'altro gridato, hanno accompagnato i circa 300 cittadini di San Bonifacio che ieri sera, 4 ottobre, hanno partecipato al corteo contro degrado e insicurezza organizzato dal coordinatore locale di Forza Nuova Maicol Faccini. «Basta degrado a San Bonifacio», è stato il grido ripetuto dai manifestanti durante tutto il percorso da Piazza Costituzione alla stazione ferroviaria. E davanti al gruppo uno striscione con la scritta «Salviamo San Bonifacio». E proprio quest'ultimo slogan «rappresenterà da qui in poi un obiettivo e una linea che coinvolgerà di volta in volta i sambonifacesi che avranno la volontà e la determinazione di mettersi fisicamente in gioco per il proprio territorio», ha dichiarato Faccini.

Degrado ed insicurezza continuano dunque ad essere due problematiche sentite dalla popolazione che, su invito di Faccini, era già scesa in piazza il 20 settembre scorso. Ed i numeri registrati due settimane fa sono stati più o meno gli stessi visti ieri al corteo. Un corteo che non ha potuto seguire il percorso indicato da Faccini. La questura scaligera, per evitare punti sensibili del paese, ha modificato percorso senza però vietare la manifestazione. Manifestazione che è stata «pacifica e serena», ha commentato l'organizzatore, contento anche per «la presenza di esercenti che ha fortificato la piazza, dando un segnale importante».

«I cittadini hanno capito che, al di là di leggi e forze dell’ordine, più viviamo il paese, soprattutto la sera, più si salva San Bonifacio», ha concluso Maicol Faccini che ha dato l'appuntamento per una nuova manifestazione sotto forma di aperitivo da prendere tutti insieme il prossimo 18 ottobre alle 19.30 in Piazza Costituzione.