Zaia: «Tra gli ultimi pazienti Covid ricoverati in Veneto non c'è nessun vaccinato»

Ieri, 22 luglio, il Governo guidato dal premier Mario Draghi ha annunciato novità sulla gestione dell'emergenza coronavirus: lo stato di emergenza continuerà fino a fine anno, per accedere ad alcuni luoghi sarà necessario il Green Pass ed il cambio della zona di rischio Covid delle regioni avverrà in base al tasso di ospedalizzazione.

All'indomani di questi annunci, il presidente della Regione Luca Zaia ha organizzato un incontro, anche per aggiornare la popolazione sulla situazione relativa al Covid-19 in Veneto. Insieme a Zaia, era presente anche l'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin.