Covid-19, Zaia: «Se i dati continuano così dal 7 marzo siamo in zona bianca»

Questa mattina, 16 febbraio, il presidente della Regione Luca Zaia ha letto l'ultimo aggiornamento sui dati relativi al coronavirus in Veneto, commentandoli e aggiungendo nuove comunicazioni. Lo ha fatto insieme all'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin dalla sede della protezione civile regionale a Marghera.

«Nelle ultime 24 ore sono risultati positivi al coronavirus 5.181 tamponi sui 78.367 test eseguiti; i tamponi positivi sono dunque il 6,61% di tutti i tamponi fatti - ha dichiarato Zaia mostrando i dati del bollettino di questa mattina - I veneti oggi in isolamento perché positivi al virus sono 87.756. E attualmente sono 1.494 i ricoverati per Covid-19 negli ospedali regionali. Esattamente un anno fa erano 1.518 ma con un numero di tamponi positivi nelle 24 ore precedenti pari a 638. I ricoverati di oggi in area non critica per Covid sono 1.371 e quelli in terapia intensiva sono 123. Ed i posti letto in terapia intensiva occupati da pazienti non Covid sono 304. I morti per Covid-19 sono saliti a 13.637, ma un anno fa erano 9.551. Significa che nel primo anno di pandemia i morti sono stati 9.551 e nel secondo anno sono stati 4.086, ma nel secondo anno i contagiati dal virus accertati sono decuplicati».

Il presidente della regione ha mostrato poi due grafici che mostrano il calo delle ospedalizzazioni per Covid e l'ancor più netto calo dei contagi da coronavirus. «Un effetto che è dato dalla presenza di molti vaccinati e di molti guariti», ha spiegato Zaia.

Ed il miglioramento dei dati si riflette anche sui valori presi in considerazione per stimare il grado di rischio Covid e quindi le colorazioni delle regioni. «Oggi abbiamo un indice Rt a 0,92, l'occupazione dei pazienti in Covid in area medica è al 15,6% e in terapia intensiva al 6,2%, con un incidenza di 1.181 casi a settimana su 100mila abitanti. Quindi se questi dati non peggioreranno nelle prossime settimane, dal 7 marzo torneremo in zona bianca. E le previsioni non indicano dati in peggioramento perché, in base al nostro modello matematico, tra sette giorni i ricoverati in area medica dovrebbero scendere a 759, e quindi dimezzarsi, ed i positivi ricoverati in terapia intensiva dovrebbero diventare 29».

Inoltre, il presidente Zaia ha presentato i dati sui vaccinati contro il coronavirus in età lavorativa e con più di 50 anni. Si tratta di cittadini interessati dall'obbligo vaccinale perché per presentarsi sul posto di lavoro devono esibire il Green Pass Rafforzato, quindi per lavorare devono essere vaccinati o guariti. «I non vaccinati tra i 50 e i 69 anni in Veneto sono 131mila, ma fra questi ci sono anche 54mila guariti. Quindi stimiamo che ci siano circa 77mila veneti che in via teorica dovrebbero vaccinarsi per andare a lavorare».