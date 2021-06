Covid, Zaia: «Rt a 0,64 e incidenza a 19,4 casi su 100mila abitanti. Siamo da zona bianca»

Sono stati il presidente della Regione Luca Zaia e l'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin a fornire questa mattina, 3 giugno, gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Veneto.

Il primo bollettino letto da Zaia è stato quello sui contagi e sui ricoveri per Covid-19, realizzato alle 8 di stamane: «I tamponi positivi al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore sono stati 63 e rappresentano lo 0,63% dei 9.932 tamponi complessivamente eseguiti. I ricoverati totali per Covid-19 negli ospedali veneti sono 611, così distribuiti: 72 in terapia intensiva e 539 in area non critica. Ed in terapia intensiva sono ricoverati anche 351 pazienti non Covid».

Sulla campagna vaccinale, Zaia ha detto: «Nelle ultime 24 ore abbiamo somministrato circa 20mila dosi. Sulle coperture vaccinali: tra gli over 80, i vaccinati sono il 98%; tra i 70-79 anni, i vaccinati o prenotati sono l'87,7%; tra i 60-69 anni, i vaccinati o prenotati sono l'81,5%; tra i 50-59 anni i vaccinati o prenotati sono il 71%; tra i 40-49 anni, i vaccinati o prenotati sono il 56%. Ma dalla mezzanotte di oggi noi abbiamo aperto le vaccinazioni anche alla fascia di età tra i 12 e i 39 anni. Ed in 12 ore le prenotazioni in questa fascia di età sono state 250mila. Inoltre, vi annuncio che dalle 12 di domani, attiveremo nelle agende delle prenotazioni dei posti riservati agli operatori del turismo, per raggiungere l'obiettivo di un turismo in Veneto "Covid-free"».

Infine, il presidente del Veneto ha anticipato i dati che saranno valutati domani a livello nazionale e che potrebbero portare dalla prossima settimana ad una cambio di zona della regione. Il Veneto potrebbe infatti passare dalla zona gialla alla zona bianca e quindi vedersi ridurre le limitazioni anti-Covid in vigore. «Abbiamo un indice di trasmissibilità del virus (Rt) a 0,64 - ha dichiarato Zaia - Il tasso di occupazione ospedaliera è al 5% sia in area non critica che in terapia intensiva. Ma la più bella notizia è che la nostra incidenza settimanale è 19,4 su 100mila abitanti. Siamo abbondantemente in zona bianca».