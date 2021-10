Covid-19, Zaia: «Nessun allarmismo, ma non si possono escludere colpi di coda»

Il presidente del Veneto ha diffuso dati buoni sull'emergenza pandemica, ma continua a chiedere di non abbassare la guardia

Il presidente della Regione Luca Zaia ha dato appuntamento per questa mattina, 27 ottobre, nella sede della protezione civile di Marghera, per un nuovo aggiornamento sul Covid-19 in Veneto. Al fianco di Zaia, l'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin e la dottoressa Francesca Russo, responsabile della prevenzione della Regione.