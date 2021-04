Covid, Zaia sulle riaperture: «Serve un minimo di reciprocità e buon senso»

Sul coronavirus in Veneto, è stato ancora il presidente della Regione Luca Zaia a fornire questa mattina, 21 aprile, gli ultimi aggiornamenti, partendo dalla lettura del bollettino delle 8: «I positivi intercettati nelle ultime 24 sono 1.094 e sono stati identificati facendo 54.323 tamponi, quindi l'incidenza è del 2,01%. Rispetto a ieri, ci sono 43 pazienti per Covid in meno negli ospedali regionali. Sono 1.685 e si trovano 1.449 in area non critica e 236 in terapia intensiva. Ai 236 pazienti per Covid nelle terapie intensive si sommano ai 270 che sono non Covid».