Covid-19 e terza dose, Zaia: «Non si pensi solo ai fragili, ma anche agli anziani»

Il presidente della Regione Luca Zaia e l'assessore alla sanità Manuela Lanzarin sono tornati questa mattina, 8 settembre, nella sede della protezione civile regionale di Marghera per aggiornare direttamente i cittadini sull'andamento dell'emergenza Covid in Veneto. Insieme a Zaia e Lanzarin, anche la dottoressa Francesca Russo, responsabile del servizio igiene e prevenzione della Regione.

Il punto di partenza dell'incontro è stato ancora il bollettino delle 8 di oggi, letto dal presidente Zaia: «Nelle ultime 24 ore sono risultati positivi al coronavirus 705 cittadini ed i loro test positivi rappresentano l'1,56% dei 45.213 tamponi effettuati. I positivi oggi in isolamento in Veneto sono 13.162 ed i ricoverati per Covid-19 negli ospedali veneti sono 297. Quelli in area non critica sono 244, mentre nelle terapie intensive ci sono 53 pazienti Covid e 352 pazienti non Covid».