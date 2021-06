Veneto, nuovo piano di sanità pubblica. Zaia: «Non abbassiamo la guardia»

Il governatore ha anche comunicato i dati che vengono presi in considerazione per la classificazione delle regioni in base al rischio Covid: «Rt a 0,68, incidenza settimanale a 14,7 casi su 100mila abitanti e l'occupazione ospedaliera è al 4% in terapia intensiva e al 3% in area non critica»