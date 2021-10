Veneto in zona bianca. Zaia: «Apertura delle scuole non ha fatto salire i contagi»

Dopo l'ultimo aggiornamento da Palazzo Balbi, è tornato a Marghera, nella sede della protezione civile regionale, l'appuntamento del presidente della Regione Luca Zaia con le comunicazioni sul Covid-19 in Veneto. Questa mattina, 7 ottobre, insieme al presidente Zaia era presente l'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin.

Leggendo il bollettino di oggi, Zaia ha dichiarato: «I positivi al coronavirus scoperti nelle ultime 24 ore sono 349. In un giorno abbiamo fatto 49.880 tamponi e quindi l'incidenza giornaliera è dello 0,7%. Continuano a calare i positivi in isolamento in Veneto che sono 9.818. In ospedale ci sono 250 ricoverati per Covid-19, in area non critica sono 207 e in terapia intensiva sono 43. Le terapie intensive non Covid sono 344».