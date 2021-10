Zaia: «Galoppiamo con vaccinazioni anti-Covid e a novembre parte l'antinfluenzale»

Questa mattina, 5 ottobre, il presidente della Regione Luca Zaia ha illustrato di persona da Palazzo Balbi gli ultimi dati del bollettino sul Covid-19 in Veneto, aggiungendo anche qualche dettaglio non presente nel report: «Nelle ultime 24 ore sono risultati positivi al coronavirus 363 tamponi sui 52.791 effettuati, l'incidenza giornaliera è dello 0,69%. Attualmente, i positivi al coronavirus in isolamento sono 10.136. Mentre i ricoverati per Covid sono 253 e mediamente è da circa dieci giorni che i ricoverati tendono a calare. I 253 sono così suddivisi: 199 in area non critica e 54 in terapia intensiva. In area non critica, circa il 66% dei ricoverati per Covid non è vaccinato. In terapia intensiva, i non vaccinati tra i malati Covid sono l'80%. E sempre in terapia intensiva ci sono anche 344 pazienti non Covid».

Sulla campagna vaccinale, questi sono stati gli aggiornamenti comunicati da Zaia: «Ieri abbiamo somministrato 12.106 vaccini e stiamo galoppando verso le 7 milioni di dosi inoculate, traguardo che potremmo raggiungere la prossima settimana. E siamo praticamente ad una media dell'83% di veneti dai 12 anni in su che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino».

I dati del presidente regionale sono stati poi integrati da quelli forniti dall'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin: «Abbiamo somministrato circa 14.480 terze dosi di vaccino a cittadini con fragilità (10.866), a over 80 (2.319) e al personale sanitario (1.301). Nelle case di riposo, ad oggi, le terze dosi sono state somministrate a 1.318 ospiti, pari al 4,4%. Attualmente i positivi al coronavirus nelle case di riposo sono 28, quindi possiamo dire che fortunatamente il virus non sta circolando in queste strutture. Invece, per quel che riguarda le scuole sentinella, siamo partiti in 27 istituti e sono stati già eseguiti più di 5mila test. Nessuno di questi tamponi è risultato positivo. Infine, da novembre cominceremo anche con la somministrazione del vaccino antinfluenzale».