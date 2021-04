Coronavirus e vaccini in Veneto, Zaia: «In un giorno 100mila prenotazioni»

Questa mattina, 29 aprile, il presidente della Regione Luca Zaia ed il suo assessore alla sanità Manuela Lanzarin hanno aggiornato i cittadini sull'emergenza coronavirus in Veneto, partendo dalla lettura del bollettino delle ore 8. «I positivi al virus scoperti nelle ultime 24 sono 935 che equivalgono al 2,59% dei 36.041 tamponi eseguiti - ha illustrato Zaia - I ricoverati totali per Covid sono ancora in calo e sono 1.478, così suddivisi: 1.275 in area non critica e 203 in terapia intensiva. Il calo dei pazienti Covid è ormai di due settimane, sono circa mille in meno rispetto a qualche settimana fa. I pazienti in terapia intensiva non Covid sono 269. E nelle ultime 24 ore sono deceduti 17 positivi al coronavirus. In totale i deceduti positivi sono 11.316 ed il Veneto è l'ottava regione italiana per mortalità legata al Covid. Tra le regioni più colpite dalla pandemia, siamo quella con la mortalità più bassa».