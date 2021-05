Covid, Zaia: «Apriamo le vaccinazioni a chi ha esenzione ticket per patologia»

Oggi, 24 maggio, il presidente della Regione Luca Zaia e l'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin hanno fatto un nuovo punto della situazione sull'emergenza Covid-19 in Veneto.

«Inizierei con il bollettino - ha esordito Zaia - Abbiamo superato i 10 milioni di test Covid eseguiti da inizio pandemia, contando sia quelli rapidi che i molecolari. I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono stati 10.429 ed hanno rintracciato 150 positivi. Quindi l'incidenza dei test positivi sul totale nelle ultime 24 ore è dell'1,44%. I ricoverati totali per Covid sono 845, che sono così distribuiti: 749 in area non critica e 96 in terapia intensiva. E nelle terapie intensive ci sono anche 322 pazienti non Covid».

Dal bollettino sui positivi al coronavirus e sui ricoverati, il presidente della Regione è poi passato al bollettino sulla campagna vaccinale anti-Covid: «Nelle ultime 24 ore, abbiamo somministrato 34.339 dosi. Un aggiornamento positivo è che nella fascia di età da 60 a 69 anni abbiamo raggiunto l'80% tra vaccinati e prenotati. Nella fascia di età tra 70 e 79 anni siamo al 70% e nella fascia di età 40-49 anni la percentuale è del 48%».

E sulla campagna vaccinale, Zaia ha anche annunciato: «Apriamo la possibilità di prenotarsi e quindi di vaccinarsi a tutti coloro dai 16 anni in su che hanno un'esenzione dal ticket sanitario per una patologia. Quindi non esenzione per reddito, ma per patologia. A loro riserveremo, per ora, circa 95mila posti. Fanno parte di questa categoria circa 444mila veneti e quelli ancora da vaccinare sono 194mila».