Covid, Zaia: «Grazie ai vaccini, focolai ospedalieri si sono dileguati»

Nel suo appuntamento quotidiano con le comunicazioni sull'emergenza coronavirus in Veneto, il presidente della Regione Luca Zaia oggi, 23 febbraio, è stato affiancato dal direttore generale della sanità veneta Luciano Flor.

L'aggiornamento è cominciato, come sempre, dalla lettura del bollettino, integrata con i dati sui tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. I test eseguiti sono stati 37.811 in tutta la regione e quelli che hanno avuto esito positivi sono stati 1.062 (quindi il 2,81%). Ma il dato su cui Zaia si è soffermato di più è stato quello dei ricoveri, che hanno ripreso a salire dopo un calo che durava dall'inizio dell'anno. «Siamo preoccupati da questa risalita che non è da sottovalutare - ha dichiarato Zaia - E penso che sia più indicativo questo dato sui ricoveri dei pazienti Covid rispetto all'indice di trasmissibilità del virus (Rt). Quando i ricoveri tornano ad essere superiori alle dimissioni potrebbe esserci una trend che si sta riaccentuando. Non voglio essere un catastrofista, ma non possiamo abbassare la guardia».