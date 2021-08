Coronavirus, Zaia: «Calano le prenotazioni dei vaccini, ma i posti ci sono»

Covid-19 in Veneto. Anche questa mattina, 2 agosto, il presidente del Veneto Luca Zaia ha voluto aggiornare i cittadini in prima persona, parlando dalla sede della protezione civile regionale di Marghera insieme all'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin ed al responsabile dell'unità di prevenzione e sanità pubblica del Veneto Michele Mongillo.

Come al solito, il presidente regionale ha aperto l'incontro leggendo i dati del bollettino delle 8. «Addirittura abbiamo anche dati di deospedalizzazione, con 145 pazienti per Covid-19 in area non critica e 19 in terapia intensiva. Ed in terapia intensiva abbiamo anche 353 pazienti non Covid. I morti per Covid-19 in Veneto sono 11.639, tre in meno rispetto a ieri, ma perché è stato accertato che questi tre decessi conteggiati come Covid erano in realtà non Covid».

Sull'attuale ondata di contagi, Zaia ha commentato: «Questa fase si conferma poco aggressiva dal punto di vista ospedaliero e per noi questo è un dato importante. Ci sono tanti asintomatici, ma il virus sta circolando e la variante Delta rappresenta ormai il 98% di tutti i casi di positività attualmente presenti».

Infine, il governatore del Veneto ha sottolineato l'importanza della campagna vaccinale: «Fino all'8 settembre ci sono ancora 200mila dosi di vaccino anti-Covid che si possono prenotare. Abbiamo notato un evidente calo delle prenotazioni, che probabilmente è dovuto al fatto che la stagione estiva sta entrando nel vivo. Nell'ultimo fine settimana abbiamo avuto tra le tremila e le quattromila prenotazioni al giorno, mentre prima non scendevamo mai sotto le diecimila. Il mio appello è dunque quello di approfittare di questo periodo in cui ci sono tanti vaccini e tanti posti liberi nei centri vaccinali. È meglio vaccinarsi adesso perché non ha senso aspettare l'autunno creando un ingorgo. E sui dati vi dico che tra vaccinati e prenotati contiamo di raggiungere una copertura superiore al 75% a settembre. Il nostro obiettivo è superare l'80% a ottobre».