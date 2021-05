Coronavirus, Zaia anticipa ad oggi l'apertura delle vaccinazioni ai 40enni

Non lo hanno potuto fare ieri, 13 maggio, perché impegnati nella visita in Veneto del generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l'emergenza Covid, ma oggi il presidente del Regione Luca Zaia e l'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin sono tornati ad informare direttamente i cittadini sull'emergenza coronavirus in Veneto.

E il primo aggiornamento comunicato è stato il bollettino delle 8 di questa mattina. «Nelle ultime 24 ore, sono stati individuati 453 veneti positivi al virus attraverso l'esecuzione di 29.198 tamponi. La prevalenza dei nuovi positivi è stata dell'1,55% - ha illustrato Zaia - Negli ospedali regionali, rispetto a ieri, ci sono 35 pazienti in meno per Covid. I ricoverati totali per Covid sono 1.046, con 916 pazienti in area non critica e 130 in terapia intensiva. I pazienti non Covid in terapia intensiva, invece, sono 277. I contagiati dal virus ed i pazienti Covid continuano dunque a diminuire. Dobbiamo continuare a rispettare le regole per scollinare maggio, poi sono convinto che questa discesa sarà ancora più veloce».

Il presidente della Regione ha poi accennato all'utilità della vaccinazione contro il coronavirus, citando le percentuali dei vaccinati (98% tra chi ha più di 80 anni e 82% tra chi ha tra i 70 e i 79 anni) e riferendo che i casi di morte per Covid-19 sono drasticamente calati tra gli over 70. «L'azione di prevenzione del vaccino c'è - ha commentato Zaia - Ed il vaccino aiuta anche a ridurre la trasmissione del virus. Quindi, in futuro, male che ci vada avremo i richiami dei vaccini».

E sulla campagna vaccinale, oltre ai numeri, Luca Zaia ha annunciato due importanti novità: «Nelle ultime 24 ore, abbiamo somministrato circa 42mila dosi e voglio ringraziare ancora il generale Figliuolo per le belle parole dette ieri nei nostri confronti. Noi vogliamo andare avanti e quindi dal pomeriggio di oggi, anche i cittadini della fascia di età 40-49 anni potranno prenotarsi l'appuntamento con il vaccino. E di posti liberi ce ne sono tanti, fino al 16 giugno. Ma da oggi c'è anche un'altra novità ed è l'app Sanità km zero, che noi già avevamo e che abbiamo modificato per permettere ai cittadini di prenotarsi il vaccino tramite questa applicazione per smartphone».