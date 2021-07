Covid, Zaia: «Nuovi contagi quasi tutti asintomatici. Ricoveri gravi tra i non vaccinati»

Con cadenza ormai saltuaria, il presidente della Regione Luca Zaia continua a tenere i suoi appuntamenti informativi sull'emergenza coronavirus in Veneto. Questo pomeriggio, 13 luglio, Zaia ha aggiornato i cittadini sulle ultime novità insieme all'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin e alla dirigente del servizio igiene e prevenzione della Regione Francesca Russo.

Il governatore ha aperto l'incontro, come di consueto, con la lettura dei dati del bollettino delle 8 di questa mattina: «Attualmente in Veneto ci sono 5.275 positivi al coronavirus e nelle ultime 24 ore ne abbiamo trovati 254. E sempre nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 25.927 tamponi e quindi l'incidenza dei tamponi positivi sul totale è dello 0,97%. I ricoverati per Covid-19 in tutta la regione sono 249 e sono 6 in più rispetto a ieri. Sono 233 in area non critica e 16 in terapia intensiva. Mentre i pazienti non Covid nelle terapie intensive sono 351».

Alla luce di questi dati, Zaia ha espresso alcune considerazioni: «Nelle ultime 24 ore sono stati trovati 254 positivi al coronavirus, ma sono sostanzialmente tutti asintomatici. Comunque il virus c'è e circola. Mentre in 48 ore è aumentato di 3 il numero dei ricoverati nelle terapie intensive per Covid. E si tratta di tre 50enni non vaccinati. Ad oggi, i vaccinati che si contagiano sono asintomatici o se la cavano con un raffreddore. Quindi una certa protezione il vaccino ce la garantisce. Ad ogni modo, noi continuiamo a far tamponi, anzi, siamo la regione che fa più tamponi ogni 100mila abitanti in Italia. Questi test ci servono per fare screening sulla popolazione e non ci importa se questo fa crescere i dati sull'incidenza settimanale di positivi ogni 100mila abitanti. Quello che a noi interessa è l'ospedalizzazione».