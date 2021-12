Covid, Zaia: «Siamo in piena fase acuta. Inversioni di tendenza non si vedono»

Il presidente della Regione Luca Zaia ha convocato per questa mattina, 13 dicembre, un punto stampa di aggiornamento sul Covid-19 in Veneto. Nella sede della protezione civile regionale di Marghera, Zaia è stato poi raggiunto dall'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin.

Sul bollettino delle 8 di questa mattina, il presidente Zaia ha letto: «Nelle ultime 24 ore abbiamo trovato 2.096 positivi eseguendo 38.093 test. La percentuale dei tamponi positivi sui tamponi totali è del 5,5%. Oggi in Veneto ci sono 50.585 positivi al virus e ci sono 1.052 pazienti Covid negli ospedali. In area medica ci sono 916 pazienti Covid ed in terapia intensiva ci sono 136 pazienti Covid e 283 pazienti non Covid». E il commento del presidente del Veneto è stato: «Siamo in una fase in cui gli ingressi in ospedali sono superiori alle dimissioni. Quindi siamo in una fase acuta e non ci sono segnali di un'inversione di tendenza nel breve periodo. L'incidenza dei contagi settimanali su 100mila abitanti è di 450 casi e le terapie intensive sono occupate per il 12,8% da pazienti Covid. Con questi due parametri saremo già in zona gialla. Al momento siamo in zona bianca perché l'occupazione di pazienti Covid in area non critica è del 13,7%. Raggiunto il 15% scatterà la zona gialla, quasi sicuramente da lunedì prossimo».

Zaia ha poi fornito un aggiornamento anche sulle vaccinazioni: «Stiamo raggiungendo l'87% di vaccinati e ieri abbiamo inoculato circa 34mila dosi. La bottiglia al momento è mezza vuota perché abbiamo più di mille pazienti Covid ricoverati e abbiamo dovuto ridurre alcune prestazioni ospedaliere ordinarie. Ma la bottiglia è anche mezza piena perché i vaccini stanno funzionando. Lo scenario rispetto all'anno scorso è migliorato ed i ricoverati in ospedale sono per la maggior parte non vaccinati».

Il presidente della Regione ha poi comunicato il suo sostegno e la sua comprensione ai sindaci che con le loro ordinanze stanno introducendo ulteriori restrizioni. E sulle cure ha affermato: «Sembra che a gennaio arriveranno degli antivirali specifici per il coronavirus, ma al momento stiamo vedendo che funziona bene a livello ospedaliero l'anticorpo monoclonale. Le cure domiciliari si fanno, ma per alcuni pazienti non bastano. E a questi pazienti bisogna far trovare un letto d'ospedale libero».