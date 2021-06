Coronavirus, Zaia: «Dal 3 giugno apriamo le vaccinazioni dai 12 anni in su»

Il mese di giugno si apre con un nuovo aggiornamento sull'emergenza coronavirus in Veneto. Aggiornamento tenuto questa mattina, 1 giugno, dal presidente della Regione Luca Zaia direttamente dalla sede della protezione civile regionale di Marghera.

I primi dati forniti da Zaia sono stati quelli del bollettino Covid delle 8 di oggi: «I positivi al coronavirus trovati nelle ultime 24 sono 106 ed i tamponi eseguiti sono stati 25.915, quindi l'incidenza è dello 0,41%. I ricoverati totali per Covid-19 in Veneto sono 653 e sono così suddivisi: 577 in area non critica e 76 in terapia intensiva. Mentre i pazienti non Covid in terapia intensiva sono 349».

Zaia ha poi proseguito leggendo il report regionale sulla campagna vaccinale anti-Covid: «Ieri abbiamo somministrato 30.892 dosi e abbiamo delle belle performance. Abbiamo vaccinato il 98% degli over 80 e tra prenotati e vaccinati siamo all'87,8% tra i 70-79 anni, all'81% tra i 60-69 anni, al 73% tra i 50-59 anni e al 54% tra i 40-49 anni. In previsione, per questo mese di giugno, dovrebbero arrivarci 1.352.000 dosi di vaccini anti-Covid. E con queste dosi si chiude anche il secondo trimestre di consegna delle forniture. Forniture che in questi sei mesi sono state inferiori del 30% rispetto a quanto ci avevano annunciato».

E dopo aver letto i dati, Zaia ha annunciato: «Dal 3 giugno, la Regione Veneto apre le vaccinazioni anti-Covid a tutti i cittadini che hanno più di 12 anni. La popolazione che dal 3 giugno potrà vaccinarsi va dai 12 ai 39, perché dai 40 anni in su le vaccinazioni sono già aperte. La popolazione dai 12 ai 39 anni è di circa 1.402.000 veneti e tra di loro ci sono già 116mila vaccinati perché rientravano in altre categorie vaccinabili. Quindi nella fascia 12-39 anni restano da vaccinare circa 1.286.000 veneti. Dal 3 giugno, quindi, si potrà prenotare la vaccinazione. Abbiamo riservato una quota di queste vaccinazioni alle farmacie ed ai medici di base. E si potranno prenotare appuntamenti fino al 4 agosto. Sarà, però, difficile trovare un appuntamento prima del 24 giugno».