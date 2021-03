Coronavirus, Zaia: «Il nostro Rt è 1,28, ma pressione ospedaliera bassa»

«Vi aggiorno sull'andamento dell'epidemia in Veneto», così il presidente della Regione Luca Zaia ha annunciato l'appuntamento con le ultime notizie riguardanti il coronavirus. Con Zaia, l'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin e la dottoressa Francesca Russo, direttrice regionale del settore prevenzione.

Il presidente del Veneto ha esordito con il bollettino delle 8 di questa mattina, 12 marzo: «L'incidenza giornaliera dei tamponi positivi è salita a 4,19%, avendo noi trovato in 24 ore 1.932 nuovi positivi con 46.146 test - ha detto - I ricoverati totali a causa del virus sono saliti a 1.538, di cui 1.369 in area non critica e 169 in terapia intensiva, ma nelle nostre terapie intensive ci sono anche i pazienti non Covid che in totale sono 297. Di fronte a questi dati è innegabile che il contagio stia crescendo, in Veneto e nel resto d'Italia. L'indice di trasmissibilità (Rt) del virus a livello nazionale è 1,16, mentre il nostro Rt dovrebbe essere 1,28 e quindi rischiamo di passare in zona rossa dalla prossima settimana. Aspettiamo la comunicazione ufficiale, ma pare che ci siano molte regioni che passeranno al rosso, alcune senza neanche passare dalla zona arancione. L'occupazione delle terapie intensive in Italia è oltre il 30%, mentre da noi è del 14%. E in area non critica la nostra percentuale di occupazione è 17%. La nostra incidenza è di 194 casi ogni 100mila abitanti. Quindi il solo campanello d'allarme che sta suonando è quello dell'indice Rt, perché la pressione ospedaliera e l'incidenza sono basse».